بدر أحمد: المعنويات مرتفعة في الشارقة قبل مواجهة التعاون

قال مدير فريق كرة القدم بنادي الشارقة، بدر أحمد، إن فريقه جاهز من الجوانب كافة لمواجهة فريق التعاون السعودي، غداً، على استاد الشارقة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للأندية 2، مشيراً إلى الدعم الجماهيري الكبير الذي سيحظى به الفريق في المدرجات خلال هذه المباراة، بعدما بادرت روابط مشجعي الأندية في الدولة بتأكيد وجودها في المدرجات، جنباً إلى جنب مع جماهير الشارقة، من أجل تشجيع الفريق في هذه المباراة، وبث روح الحماس في أوساط اللاعبين، لأن فريق الشارقة بات الممثل الوحيد للكرة الإماراتية في هذا الحدث.

وقال بدر أحمد لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال عما إذا كانت هناك أي غيابات مؤثرة في الفريق: «حتى الآن الفريق مكتمل الصفوف، وليس هناك أي غيابات، والكل جاهز للمباراة، وهناك حالة من التفاؤل بين جميع اللاعبين الذين يؤدون تدريباتهم بروح عالية وإيجابية كبيرة».

وكانت المباراة التي أقيمت، الأسبوع الماضي، في ملعب نادي التعاون انتهت بفوز الفريق السعودي 1-صفر.

وبخصوص إعلان روابط مشجعي أندية الدولة الوقوف صفاً واحداً خلف الشارقة في المدرجات، قال بدر أحمد: «نثق بوجود الجمهور خلف الفريق في المدرجات لدعم اللاعبين، خصوصاً أن الجمهور هو الداعم الأول، ونشكر جميع روابط مشجعي الأندية في الدولة التي بادرت وأعلنت مساندتها للفريق في هذه المباراة».

يذكر أن روابط مشجعي الأندية كانت قد أعلنت عن مبادرة من أجل الوقوف بكثافة خلف الملك الشرقاوي، جنباً إلى جنب مع جمهور الشارقة، وتشكيل لوحة فنية رائعة في المدرجات، لأن الشارقة يعد ممثلاً للكرة الإماراتية في هذا الحدث، وبات على أعتاب خطوة واحدة فقط من تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية، في حال تمكن من الفوز في هذه المباراة، وتخطي عقبة الفريق السعودي وصولاً إلى المباراة النهائية.

وبسؤاله عن إمكانية معالجة الجهاز الفني للهفوات الدفاعية التي حدثت في مباراة الذهاب، وتسببت في هدف في المباراة الوحيد لمصلحة فريق التعاون السعودي، قال بدر أحمد «بالتأكيد فإن مدرب الفريق سيعمل على هذه الأمور ومعالجتها، لكن كرة القدم بها أخطاء، وخلال المباراة السابقة لم يكن هناك تركيز جيد من قبل بعض اللاعبين في بداية المباراة، وأن مثل هذه الأخطاء تحدث في كرة القدم، لكن اللاعبين تداركوا هذا الأمر، وقدموا بعد ذلك مباراة جيدة».

من جانب آخر، وصلت أمس إلى الدولة بعثة فريق التعاون السعودي، استعداداً لمباراة الغد، علماً أن نادي الشارقة كان قد أعلن أيضاً، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، عن تخصيص البوابة رقم 12 لدخول جمهور فريق التعاون.

على صعيد آخر، أعلن نادي الشارقة على صحته الرسمية عبر منصة «إكس» أن هناك خمسة مداخل ستكون مفتوحة للجماهير، عبر البوابات (3، 4، 5، 6، 8)، وستكون المدرجات السفلية مفتوحة لـ«الجمهور الوفي».