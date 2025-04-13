راشد النعيمي: من أسباب استقالتي أن اتحاد الكرة كان يغرد وحده

قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إن هناك أسباباً عدة دفعته إلى الاستقالة من رئاسة اتحاد كرة القدم في الفترة السابقة، أهمها أن الاتحاد كان يغرد وحده، فالمنتخبات الوطنية في وادٍ، فيما رابطة المحترفين والأندية في وادٍ آخر، على حد تعبيره.

وأضاف في تصريحات لـ«عرب كاست»: «مسؤولو رابطة المحترفين تفكيرهم كان في إنجاح الدوري والبطولات المحلية، وفي الجانب الآخر فإن اتحاد الكرة لديه المنتخبات الوطنية، لذلك فإنه هو أيضاً يريد أن يحقق نتائج تسر البلد، كما أن لهذه المنتخبات استحقاقات، وكان لدينا دعم القيادة، وكل ما كنا نطلبه من المسؤولين نحصل عليه، ولكن أين البقية؟ أو أين الأدوات التي نحتاجها لكي نحقق النتائج؟ فهي ليست معنا، لأن لديهم أجندتهم لوحدهم».

وعن تجربته في رئاسة اتحاد الكرة، وهل منصب رئيس اتحاد الكرة أصعب وظيفة؟ قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إذا كان هناك توافق بين الأطراف فمن الممكن أن تتحقق نجاحات كثيرة، لكن هناك عوامل عدة تسببت في إخفاقات المنتخبات، أهمها عدم رغبة الأندية في تأهيل اللاعبين لتقديم أفضل مستوى في المنتخب، فاللاعب يلعب في النادي سبعة أشهر، وفي المنتخب شهراً ونصف الشهر أو شهرين في السنة، إذن من يتحمل مسؤولية المستوى الفني، المنتخب أم النادي؟».

وتابع: «عندما يقول النادي للاعب إنه ليس هناك داعٍ لأن يلعب مع المنتخب، لأن ذلك من الممكن أن يعرضه للإصابة، وأنه بذلك قد لا يفيد النادي في الدوري أو في البطولات المحلية، فإن هذا فكر خاطئ».

وأكمل: «أنديتنا تدفع لهؤلاء اللاعبين أعلى من قيمتهم أو من المبلغ الذي يستحقونه، كون اللاعب الذي تبلغ قيمته مليون درهم يُدفع له مليونان، وقد قمنا في اتحاد الكرة بتجربة أخذ بعض اللاعبين الصغار، وحاولنا أن نبحث لهم عن عقود في أوروبا».

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «إدارات الأندية لا تقيّم اللاعب بالشكل الصحيح، فعندها لاعبون كثيرون، وبعضهم لا يلعبون، لكنهم يريدون أن يكون لديهم هذا العدد من اللاعبين، وقد قمنا في اتحاد الكرة بخفض عدد اللاعبين المسجلين من 35 إلى 28 لاعباً، وأعتقد أنه يمكن أن يصل العدد إلى 25 قريباً، وهو العدد المسموح بتسجيله».

وأكمل: «اللاعب على دكة الاحتياط لا يفيد، فإذا لم يكن يلعب أو حتى أساسياً مع ناديه فإنه لا ينفع للعب في المنتخب، والسؤال هو لماذا لا يوجد لدينا لاعب واحد مواطن محترف خارج دولة الإمارات؟ هل لأن لدينا أفضل دوري في العالم، أم أن اللاعب يريد أن يحصل على رواتب أعلى؟ فإذاً هناك خلل أو خطأ».

وأوضح: «في حال انتقل لاعبونا للعب في الخارج، فإنهم يكتسبون خبرة أكثر وفنيات عالية جداً، بجانب خوض تجربة الاحتراف بمعناها الصحيح».

وحول إمكانية وصول المنتخب إلى كأس العالم 2026 خلال التصفيات الحالية، قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «المنتخب سيصل إلى كأس العالم خلال التصفيات الحالية، كون المعايير اختلفت، وأصبحت هناك ثمانية مقاعد بدلاً من أربعة عن قارة آسيا، ولو كان لدى قارة آسيا العدد نفسه في كأس العالم الماضية (قطر 2022) لكان المنتخب وصل حينها مباشرة إلى كأس العالم، لأن المنتخب كان الثالث في مجموعته».

وأضاف: «حتى لو صعد المنتخب إلى كأس العالم، لا أعتقد أنه سيحقق الكثير فيها، لكن أين المنتخب في البطولات الإقليمية وكأس الخليج وفي كأس آسيا؟ طموحنا أكبر من الوصول إلى كأس العالم، فنحن نريد نتائج إقليمية».

وتابع: «أشكر اتحاد الكرة على همته وجهوده برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وفريق عمله، وهم يؤدون أداءً مشرفاً».

راشد بن حميد:

• المنتخب سيتأهل إلى كأس العالم 2026 لكنه لن يحقق الكثير.

• اتحاد الكرة والمنتخبات في وادٍ.. ورابطة المحترفين والأندية في وادٍ آخر.

• الأندية ليست لديها رغبة في تأهيل اللاعبين لتقديم أفضل مستوى في المنتخب.