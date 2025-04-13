3 فوائد فنية جنتها «سلة النصر» من معسكر السعودية

جنى فريق النصر لكرة السلة ثلاث فوائد فنية خلال معسكره الخارجي الذي اختتم في السابع من الشهر الجاري بمدينة جدة في السعودية، استعداداً للدور النهائي في بطولة الدوري العام، تمثلت في استعادة حساسية المباريات وزيادة عنصر التجانس ورفع الجاهزية البدنية.

وقال مدرب النصر، المصري حسام الوكيل، لـ«الإمارات اليوم»: «إن المعسكر تضمن تجربتين وديتين جمعت (العميد) مع أهلي جدة السعودي، في مباراتين تم خلالهما الحرص على إشراك جميع عناصر الفريق، واستثمارهما لعودة حساسية المباريات وعناصر الانسجام».

وأوضح: «مثّل المعسكر فرصة سانحة لمشاركة اللاعبين الدوليين العائدين من استحقاقات المنتخب إلى جانب عودة المصابين لخوض حساسية المباريات، أبرزهم الدولي مامادو نداي، والمحترف الجزائري محمد حراث، في تدريبات ركزت على الجانبين البدني والفني، وتكاملت في الرابع والسادس من هذا الشهر بخوض تجربتين وديتين، تم التركيز خلالهما على تنفيذ الجمل التكتيكية».

وأشار الوكيل إلى أن «الجانب الفني الثالث تحقق برفع الجاهزية البدنية قبل خوض الدور النهائي الذي يقام بنظام التجمع من ذهاب وإياب وتستضيفه صالتا شباب الأهلي والشارقة، وقد يجبر فيه الفريق على خوض مباريات مضغوطة».

وتابع: «تعرض محترفنا الجزائري محمد حراث لإصابة طفيفة في مباراتنا الودية الأخيرة، والفترة المقبلة سنركز على الجوانب البدنية، قبل التوجه الجمعة المقبل لاستهلال الدور النهائي، الذي قد نجبر خلاله على خوض خمس مباريات في غضون سبعة أيام».

وتابع: «يستهل النصر مشواره في ذهاب الدور النهائي بلقاء صاحب الضيافة فريق شباب الأهلي، على أن يتبع في 21 من هذا الشهر بلقاء الشارقة، ومن ثم البطائح في 23 من الشهر نفسه مع احتمالية تأجيل الجولتين الثانية والثالثة إلى يومي 24 و25 أبريل، بناء على مشوار شباب الأهلي في نهائي المنطقة الخليجية، والذهاب إلى مواجهة ثالثة فاصلة أمام اتحاد جدة لتحديد هوية البطل».

. «العميد» استعاد حساسية المباريات ورفع عنصر التجانس ومستوى جاهزيته البدنية.