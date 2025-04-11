دبا الحصن ينعش حظوظه في البقاء بالدوري

أنعش دبا الحصن حظوظه في الهروب من شبح الهبوط، إثر انتصاره المثير على مستضيفه بني ياس، في مباراة قلب فيها تأخره إلى فوز دراماتيكي بنتيجة 4-2، وذلك ضمن مواجهات الجولة الحادية والعشرين من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب «الشامخة».

وقاد هذا الانتصار الفريق إلى الوصول للنقطة 16 في المركز قبل الأخير، بينما تجمّد رصيد «السماوي» عند 22 نقطة.

وكان بني ياس قد افتتح التسجيل بهدفين عن طريق لاعبه يوسف نيكتيه في الدقيقتين 3 و52، لكن دبا الحصن عاد إلى أجواء اللقاء عبر بيير كوندي الذي سجل هدفين في الدقيقتين 58 و68، قبل أن يضيف جواو فيتور الهدف الثالث في الدقيقة 72، ثم اختتم عليون ندور مهرجان الأهداف بالهدف الرابع في الدقيقة 90+4.

وفي لقاء آخر، سقط فريق الجزيرة في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مستضيفه عجمان، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، ليقتسم الطرفان نقاط اللقاء، إذ رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 31 نقطة، بينما وصل «البركان» إلى 27 نقطة.

وكان الجزيرة قد افتتح التسجيل مبكرًا عن طريق بونو دي أوليفيرا في الدقيقة الثامنة، فيما أدرك روكي مارسيانو التعادل لعجمان في الدقيقة 75، ليمنح فريقه نقطة ثمينة تفادى بها الخسارة.