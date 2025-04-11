رقية المرزوقي تحصد برونزية «الميل» في الألعاب الخليجية الشاطئية   

حصدت عدّاءة المنتخب الوطني لألعاب القوى، رقية المرزوقي، الميدالية البرونزية بمنافسات سباق الميل في الألعاب الخليجية الشاطئية بمسقط، فيما نالت البحرين الميداليتين الذهبية والفضية.

وشارك كل من سعود الزعابي بمنافسات سباق الميل للرجال، فيما شارك سالم البلوشي في مسابقة الوثب الثلاثي.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى ست ميداليات، بواقع ثلاث ذهبيات عن طريق عبدالله ناصر الحمادي الذي حصد ذهبيتي الطيران الشراعي «النزول على الهدف»، و«إطاحة الأقماع» (البولينغ)، إضافة إلى ذهبية منتخبنا الوطني للشراع ضمن فئة فرق الأوبتمست، كما حقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي، إضافة إلى الميدالية البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد، وبرونزية سباق الميل في ألعاب القوى.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث لجدول الترتيب العام للدورة برصيد ست ميداليات قبل يوم واحد من نهاية الحدث، فيما تصدرت سلطنة عُمان جدول الترتيب العام برصيد 23 ميدالية، بواقع ثماني ذهبيات و11 فضية وأربع برونزيات، واحتلت البحرين المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد ثماني ميداليات، بواقع أربع ذهبيات وفضية واحدة، وثلاث ميداليات برونزية.

وأعرب عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات والحكام، علي حسن غزوان، عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية عن طريق رقية المرزوقي في سباق الميل، وقال: «90% من اللاعبين المشاركين في الدورة، شاركوا في بطولة نائب رئيس الدولة لألعاب القوى قبل المشاركة في الدورة الخليجية الشاطئية بمسقط، واستعدوا بصورة طيبة لخوض غمار المسابقات والمنافسة على الميداليات».

«أبيض اليد» يخسر من عُمان للمرة الثانية

خسر المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية من نظيره العُماني بنتيجة (2-صفر)، في اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس، وهي نتيجة مباراة الدور الأول نفسها، واستطاع منتخبنا تحقيق الفوز على كل من السعودية والبحرين، حيث يسعى لتكرار الفوز في المباراتين المتبقيتين، اليوم أمام نظيره السعودي، وغداً أمام البحرين، ضمن منافسات الدور الثاني، وذلك لضمان الظفر بإحدى الميداليتين الفضية أو البرونزية، عقب حسم الميدالية الذهبية عن طريق المنتخب العُماني.

منتخب الكرة الشاطئية يواصل انتصاراته

واصل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية عروضه القوية في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، المقامة حالياً في العاصمة العمانية مسقط، وحقق فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على منتخب البحرين 3-صفر.

وحافظ المنتخب على صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، بعدما استهل مشواره في الدورة بفوز أول على منتخب السعودية بنتيجة 4-1.

ويختتم المنتخب مبارياته في البطولة بمواجهتين حاسمتين أمام منتخب عمان اليوم، ومنتخب الكويت غداً، حيث ستُحدد نتيجتا هاتين المباراتين هوية بطل الدورة.

. الإمارات جاءت في المركز الثالث لجدول الترتيب العام للدورة.