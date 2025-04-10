«العين للفروسية» يستضيف «السباق الختامي» للخيول العربية

يستضيف نادي العين للفروسية والرماية، اليوم، «السباق الختامي» في الموسم، والذي يضم تسعة أشواط للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 134 خيلاً، ويبلغ إجمالي جوائزه 570 ألف درهم.

وينطلق الشوط الأول لمسافة 2000 متر على لقب «كأس العين»، للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وجوائزه 100 ألف درهم.

وتتنافس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط التاسع لمسافة 1000 متر، على لقب «العين سبرنت»، وجوائزه 100 ألف درهم أيضاً، بينما يقام الشوط الثاني للخيول المبتدئة، «إنتاج الإمارات» عمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، وجوائزه 40 ألف درهم.

ويمتد التنافس إلى الشوط الثالث لمسافة 1800 متر للخيول المبتدئة، عمر 4 سنوات فما فوق (إنتاج الإمارات)، وجوائزه 40 ألف درهم.