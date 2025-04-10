نصف نهائي «دولية الوحدة» الكروية اليوم

تنطلق، اليوم، مواجهات الدور نصف نهائي من بطولة الوحدة الدولية لكرة القدم للناشئين، المقامة حالياً على ملاعب نادي الوحدة بمنطقة الشهامة في أبوظبي، بمشاركة ثمانية فرق.

ويلتقي في هذا الدور كل من الوحدة مع أندرلخت البلجيكي، وبرشلونة الإسباني مع الجزيرة.

وتأهل برشلونة متصدراً للمجموعة الأولى، والوحدة ثانياً، فيما تأهل أندرلخت متصدراً المجموعة الثانية، والجزيرة ثانياً.

وتعد بطولة الوحدة الدولية للناشئين منذ انطلاقها في عام 1993، من أقدم البطولات التي تهتم بالفئات السنية في منطقة الشرق الأوسط.