كوزمين يكشف سر تفوق الشارقة على الجزيرة

حملت تصريحات مدرب فريق الشارقة، الروماني أولاريو كوزمين، عقب التأهل لنهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم على حساب الجزيرة، توازنا بين التقدير والاعتراف بوجود بعض الأخطاء مع توضيحه لكيفية استدراكها أثناء المباراة، مما قاد الفريق للانتصار 3-1. بينما كان حديثه في المجمل تحفيزياً للاعبين على وجه الخصوص، وهو ما قد يلقي بظلاله على المواجهة المهمة التي تنتظر الفريق يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 أمام التعاون السعودي.

وكان فريق الشارقة قد قلب تأخره بهدف إلى انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الجزيرة، ليتأهل بذلك إلى المباراة النهائية لـ«أغلى الكؤوس» للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وظهر كوزمين في المؤتمر الصحافي عقب نهاية اللقاء سعيدًا للغاية بالتأهل الخامس له إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وقد أبدى تقديره للاعبين، قائلًا: «أود أن أشكر جميع اللاعبين من أعماق قلبي لأنهم خاضوا أشواطًا إضافية في هذا اللقاء بعد سلسلة المباريات السابقة أمام شباب الأهلي التي خاضوها. لقد قدموا مجهودًا بدنيًا وذهنيًا كبيرًا وتفوقوا على توقعاتي، وبالإجمال، لقد استحقينا التأهل».

واعترف المدرب الروماني بأن فريقه لم يكن جيدًا في بداية اللقاء، وقال: «لقد بدأنا المباراة بشكل كنا فيه سيئين نوعًا ما، وواجهنا بعض الصعوبات، كما أن استقبال مرمانا لهدف أثر على ثقتنا بأنفسنا».

وفسر كوزمين كيف نجح في إعادة ترتيب أوراقه خلال المواجهة، وقال: «بين شوطي اللقاء تحدثت مع اللاعبين، وطلبت منهم أن يتغيروا للأفضل وأن نقدم الأداء المعروف والمعتاد. في الشوط الثاني، نجح البدلاء في تقديم أداء جيد لمصلحة المجموعة، وغيروا مجريات المباراة، وبعد التعادل استطعنا أن نسيطر على اللقاء، واستحقينا الفوز والتأهل إلى النهائي».

وعبر مدرب الشارقة عن فرحته بالتأهل، لكنه في الوقت نفسه أبدى قلقه من الإرهاق الذي سيعاني منه لاعبوه بسبب خوض الأشواط الإضافية، وقال: «في هذه المباراة كان هناك أمر إيجابي وآخر سلبي. الإيجابي أننا نجحنا في التأهل إلى المباراة النهائية، أما السلبي فهو أننا لعبنا شوطين إضافيين، وهو أسوأ سيناريو كنت أتوقع حدوثه، لأننا اضطررنا لخوض 30 دقيقة إضافية».

وعاد كوزمين ليُثني على لاعبيه، قائلًا: «أشكر الجماهير والإدارة على كل الجهود التي بذلوها، فاللاعبون هم من يستحقون الثناء أكثر من أي شخص آخر».

واختتم حديثه قائلًا: «في بداية الموسم، كنا فريقًا ليست له حظوظ كبيرة في المنافسة، والآن نحن في نهائي كأس رئيس الدولة، كما أننا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2. وأتمنى أن نحقق لقبًا لأن اللاعبين يستحقون ذلك عطفًا على جهودهم».