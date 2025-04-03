بوابتان مثاليتان لـ «أوشبا» و«يونغ» الأوفر حظاً للتتويج بكأس دبي العالمي

جاءت قرعة النسخة الـ29 من كأس دبي العالمي للخيول، التي سحبت أمس في مضمار ميدان، متباينة لممثلي العرب في الشوط التاسع والرئيس، البالغة جوائزه 12 مليون دولار، بعدما حلّ ممثل قطر الجواد «هيت شو»، المملوك لـ«واثنان للسباقات»، في البوابة السابعة المثالية لانطلاق السباق الممتد لمسافة 2000 متر رملي، فيما جاء ممثلا السعودية، الجوادان «ووك أوف ستارز» بشعار «العذبة للسباقات»، و«راتيل إن روول» لمالكيه «شرف محمد الحريري وإسطبلات لكي سيفين» في البوابتين الأولى والثانية الصعبتين على الإطلاق.

وخدمت قرعة الشوط الرئيس المرشحين الأبرز للقب، ممثلين ببطل نسخة 2023 الجواد الياباني «أوشبا تيسورو»، ومواطنه بطل «ديربي الإمارات» للموسم الماضي، بطل كأس السعودية 2025 الجواد «فوريفر يونغ»، اللذين سينطلقان تباعاً من بوابتي انطلاق مثالية للسباق الممتد لمسافة 2000 متر رملي، عبر الحارتين الرابعة والخامسة.

وجرت القرعة بحضور كل من الشيخ راشد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل ونادي دبي للفروسية، وعضو مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل المهندس محمد سعيد الشحي، وعضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل علي آل علي، وممثلي الشركات الرعاية للأشواط التسعة المكونة لحدث أمسية كأس دبي العالمي، وملاك ومدربي الجياد المشاركة في الأمسية التي تنطلق السبت المقبل، بمشاركة 102 خيل تمثل 19 دولة، تتنافس على ألقاب أشواطها التسعة، البالغ إجمالي جوائزها 30.5 مليون دولار (112.03 مليون درهم).

وتأتي أهمية القرعة في تحديد بوابات الانطلاق لكل خيل من الخيول المشاركة، كونها تعطي الأفضلية للخيول التي تخدمها القرعة بوضعها في سلسلة البوابات المتوسطة من الخامسة إلى السابعة، فيما تزداد صعوبة مهمة الانطلاق لبقية الخيول التي تأتي في خانات بعيدة عن المنتصف، خصوصاً تلك التي تضعها القرعة في كل من الخانتين الأولى والأخيرة.

وعن تفاصيل قرعة شوط الرئيس «كأس دبي العالمي» الذي يشهد مشاركة 11 من أقوى خيول العالم، ويعد بالندية والإثارة حتى أمتاره الأخيرة، خصوصاً مع الياباني «أوشبا تيسورو» بإشراف المدرب توبورو تاكاجي، الطامح للقبه الثاني، ومعادلة الإنجاز التاريخي لنجم «غودولفين» الجواد «ثندر سنو» المتوج بطلاً لنسختي 2018 و2019، والوحيد الذي نجح في الفوز بالشوط الرئيس مرتين على التوالي بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

ووقع الحصان الياباني «فوريفر يونغ»، بإشراف المدرب يوشيتو ياهاغ، في بوابة مثالية نسبياً للانطلاق، ما يمنحه، في حال فوزه السبت المقبل، تسجيل إنجاز الثنائية الخليجية، بعد أن توج فبراير الماضي بـ«كأس السعودية»، وسط حظوظ قوية تدعمها خبرات الجواد الذي سبق له الموسم الماضي التتويج بطلاً لـ«ديربي الإمارات» في أمسية الكأس.

وتصطدم الجياد اليابانية بوجود ممثلين عن المدرب بوبات سيمار، المتوج مع الجواد «لوريل ريفير» بطلاً لكأس دبي العالمي في نسخة العام الماضي، حيث يدفع سيمار في نسخة 2025 بجوادين سبق أن تمرسا على مضمار ميدان، وحققا نتائج لافتة في الموسم الحالي، سواء الجواد البريطاني «إمبريال إمبيرو» الذي ينطلق في البوابة العاشرة، وسبق أن توج مطلع مارس الماضي بلقب «آل مكتوم كلاسيك» لخيول الفئة الثانية ومسافته 2000 متر، ضمن أمسية «سوبر ساترداي»، أو ممثل السعودية «ووك أوف ستارز» المتوج يناير الماضي بـ«كأس تحدي آل مكتوم» للفئة الأولى.

سيمار: الحظوظ متقاربة

سيمار والفارس أوشيه حققا لقب كأس دبي العالمي 2024 مع الجواد «لوريل ريفير .» من المصدر

أكد المدرب بوبات سيمار، المتوج بطلاً لكأس دبي العالمي للموسم الماضي، أن الحظوظ متقاربة في نسخة 2025، وأن الطموحات مشروعة مع الجوادين «ووك أوف ستارز» و«إمبريال إمبيرو» في تكرار إنجاز نسخة 2024، ورفع الكأس الأغلى التي حققها العام الماضي مع الجواد «لوريل ريفير».

وقال سيمار لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحظوظ متقاربة في ظل مستوى وقوة الخيول المشاركة، رغم ذهاب الترشيحات الكبرى للجواد (فوريفر يونغ) القادم من انتصار مستحق بكأس السعودية فبراير الماضي، وسبق له اختبار مضمار ميدان بانتصاره في نسخة العام الماضي بلقب (ديربي الإمارات)».

وأوضح: «الطموحات كبيرة لاستثمار خبرات الجوادين (إمبريال إمبيرو) و(ووك أوف ستارز) المكتسبة من خلال مشاركتهما المبكرة في موسم مضمار ميدان، والنتائج الجيدة التي حققاها، خصوصاً أن الفارس تاغ أوشيه الذي سيقود (إمبريال إمبيروا) حققنا معاً في نسخة العام الماضي عبر الجواد «لوريل ريفير» المجد الأهم الذي يطمح إليه الجميع، والتتويج بكأس دبي العالمي 2024».