«اتحاد الفروسية» يختتم مشاركته في المؤتمر الرياضي للاتحاد الدولي

اختتم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، مشاركته في المؤتمر الرياضي للاتحاد الدولي للفروسية في مدينة لوزان السويسرية.

واستعرض المؤتمر الرياضي، الذي يقام في أبريل من كل عام في سويسرا، العديد من محاور الأجندة، من بينها خطة العمل الاستراتيجية لرعاية الخيول، التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، ونظام التأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، المقررة في نوفمبر سنوياً، حسب الدولة المرشحة للاستضافة.

وتشهد اجتماعات الجمعية العمومية التصويت على القوانين، وروزنامة المرحلة المقبلة من العام الجديد. وضم وفد اتحاد الفروسية والسباق، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة قفز الحواجز رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي سلطان اليحيائي، ومدير لجنة قفز الحواجز منسق المجموعة الإقليمية السابعة محمد الناخي، ورئيس قسم قفز الحواجز والترويض حسام زميت.