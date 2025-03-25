سبيت خاطر: بينتو لم يقدم ما يستحق لاستمراره مع منتخب الإمارات

أكّد المحلل الرياضي، سبيت خاطر، أن مدرب المنتخب البرتغالي، باولو بينتو، لم يقدّم ما يستحق عليه البقاء مع منتخب الإمارات، لافتاً إلى أن اتحاد الكرة هو الأكثر دراية وعلماً بموقف المدرب إذا كان حقق المطلوب منه عندما تم التعاقد معه.

وتحدث خاطر لـ«الإمارات اليوم» بشأن ما إذا كانت مباراة المنتخب أمام كوريا الشمالية، اليوم، في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، هي الفرصة الأخيرة بالنسبة إلى بينتو، وقال: «على حسب رؤية اتحاد الكرة، والأهداف التي تم وضعها عندما تم التعاقد مع المدرب، إذ إنني لا أعلم ما هو هدف الاتحاد، وإذا كان هو التأهل لكأس العالم أو شيئاً آخر.. وبالنسبة لي أرى أن باولو بينتو لم يقدم ما يستحق عليه أن يستمر مع المنتخب، ولو كان هناك مدرب آخر كان سيقدم نتائج أفضل من بينتو».

وأوضح لاعب منتخب الإمارات سابقاً أن الفريق ظهر بشكل غير جيد أمام منتخب إيران في الجولة الماضية التي خسرها بنتيجة صفر-2، وقال: «المباراة لم تكن بالشكل المطلوب سواء من ناحية التعامل من الإدارة الفنية، أو من جانب اللاعبين، حيث كانت هناك أسباب أدت إلى هذا الأداء، خصوصاً أن هناك عدداً من اللاعبين لا يشاركون بشكل أساسي في الدوري».

وتابع: «بعض اللاعبين لا يجيدون اللعب بطريقة 3-5-2 أو 5-3-2 لذلك بدأنا المباراة بطريقة خاطئة، ومن الطبيعي أن يخسر الفريق»، مضيفاً: «الفريق لم يخسر حظوظه، ولكن يجب أن يعدل وضعه في المباريات المقبلة».

أما بالنسبة إلى الأخطاء التي يجب أن يتجنبها بينتو قبل مواجهة كوريا الشمالية، قال: «الأخطاء التي يجب أن يتداركها هي اللعب بواقعية، واللعب بطريقة تناسب اللاعبين، حيث إن أغلبية الأندية تلعب بطريقة 4-3-3، والمنتخب نفسه لعب بهذه الطريقة، إلى جانب ضرورة الاعتماد على العناصر الجاهزة التي تشارك بشكل أساسي مع أنديتها».

وأضاف: «يحيى الغساني على سبيل المثال لم يلعب منذ فترة طويلة، ولا يجب أن نظلمه، ولكن لياقته البدنية لم تسعفه للعب بنسق مباراة قوية في تصفيات كأس العالم».

ورداً على سؤال حول ما هو التدخل الذي كان يجب أن يحدث بعد إحراز إيران للهدف الأول، قال: «كان يجب أن تكون هناك مبادرة لتصحيح طريقة اللعب، وأرى أن المدرب قام بذلك في الشوط الثاني بإشراك اللاعبين الذين كان من المفروض أن يبدأوا اللقاء، بينما كانت هناك علامة استفهام بمشاركة اللاعب ماكنزي هانت في مركز الظهير الأيسر للمرة الأولى، حيث كان يلعب ماركوس ميلوني في هذا المركز، وأرى أنه كان لا يوجد مجال للتجربة، والأفضل الاعتماد على الأسماء الجاهزة للمشاركة في المباراة».

وعن رأيه في أداء لاعبي خط الدفاع وإمكانية إجراء تغيير في التشكيلة، قال: «خليفة الحمادي يجب أن يستمر في التشكيلة الأساسية، وبالنسبة إلى كوامي أحياناً يظهر بشكل جيد، وأحياناً يتراجع مستواه».

وأردف: «الجميع يعلم أن مواجهة إيران تعتمد على القوة البدنية، لذلك كيف تم إشراك عبدالله رمضان على سبيل المثال، الذي عاد من الإصابة أخيراً، وليس جاهزاً للمشاركة، والأمر نفسه بالنسبة إلى حارب عبدالله الذي لا يشارك أساسياً مع شباب الأهلي مع زميله يحيى الغساني، وصراحة كنت أتوقع أن يبدأ فابيو ليما أساسياً خصوصاً أنه متألق بشكل كبير».

وواصل: «يجب أن يستفيد المنتخب من انضمام كايو لوكاس، والأهم كما ذكرت اللاعب الجاهز يشارك، إذ إن هذه المباريات ليست للتجربة، بينما أرى أن عدم خوض مباريات ودية قبل مواجهة إيران يُعد علامة استفهام».

سبيت خاطر:

. مباريات المنتخب الحالية ليست للتجربة.. الأفضل الاعتماد على الجاهزين.

. علامة استفهام على عدم خوض مباريات ودية.. والجميع يعلم أن مواجهة إيران تعتمد على القوة.