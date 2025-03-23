شباك المنتخب تهتز 6 مرات في 7 مباريات بأخطاء متكررة

تراجعت آمال المنتخب الوطني لكرة القدم في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد خسارته أول من أمس أمام مضيفه الإيراني بهدفين دون رد، في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، في وقت استمرت فيه الأخطاء الدفاعية للاعبي «الأبيض» بضعف التعامل مع الكرات العرضية، وسوء حالة التمركز الدفاعي، ومنح الخصوم مساحات كبيرة في الخط الخلفي.

وكانت شباك المنتخب قد اهتزت ست مرات خلال هذا الدور من التصفيات، اثنتان منها من ركلتي جزاء، نتيجة أخطاء متكررة في الخط الخلفي.

ودخل المنتخب مرحلة الحسابات المعقدة في التأهل المباشر للمونديال، بعد أن تسببت الخسارة في تجمد رصيده عند 10 نقاط بالمركز الثالث، بفارق الأهداف عن المنتخب القطري الرابع، في حين عزز المنتخب الإيراني حظوظه بشكل كبير في خطف بطاقة التأهل، بعدما ابتعد في صدارة المجموعة رافعاً رصيده إلى 19 نقطة، كما عزز المنتخب الأوزبكي مركزه الثاني في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، مستفيداً من فوزه على ضيفه قيرغيزستان بهدف دون رد.

وكان المنتخب قد استهل مشواره في الدور الثالث بالفوز على قطر 3-1 في مباراة افتتح خلالها القطريون التسجيل في الدقيقة 38 عبر إبراهيم الحسن، الذي تلقى كرة عرضية من زميله أكرم عفيف من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسددها الحسن بنجاح نحو الشباك، مستغلاً سوء التغطية الدفاعية.

وتلقى «الأبيض» خسارته الأولى في هذا الدور أمام إيران بهدف دون رد في مباراة أقيمت على استاد هزاع بن زايد، إذ نجح اللاعب الإيراني مهدي قائدي من التسجيل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، مستغلاً خطأ دفاعياً سجل منه هدف المباراة الوحيد.

وتسببت الأخطاء التي ارتكبها مدافعو المنتخب في تلقي «الأبيض» الخسارة في مباراتين على التوالي، بعدما تعادل على أرضه مع منتخب كوريا الشمالية 1-1، إذ تقدم يحيى الغساني لـ«الأبيض»، قبل أن يتمكن الكوريون من التعديل في الدقيقة 88 من ركلة جزاء نفذها بنجاح جونغ غوان، وليتكرر المشهد ذاته في خسارة المنتخب في 15 الشهر ذاته أمام مضيفه منتخب أوزبكستان بهدف نظيف، جاء في الدقيقة 79 من ركلة جزاء نفذها أوتابيك شوكوروف.

وأنعش المنتخب، في نوفمبر الماضي، آماله بالمنافسة على بطاقتي التأهل المباشر عن مجموعته، بفوزه على قيرغيزستان بثلاثية نظيفة، متبوعة في افتتاح إياب المجموعة بانتصار عريض على قطر بخمسة أهداف دون رد.

ودخل المنتخب لقاء إيران وعينه على خطف نقاط ثمينة تقربه من أوزبكستان قبل لقاء العودة، إلا أن ضعف التعامل مع الكرات العرضية وسوء التغطية الدفاعية كانا كفيلين بمنح سردار أزمون الفرصة لاستثمار الكرة العرضية المرسلة من زميله سامان قدوس، والارتقاء برأسية، نجح خلالها أزمون في إسكان الكرة على يمين خالد عيسى، معلناً الهدف الأول لإيران.

وكلّفت الأخطاء الدفاعية المنتخب استقبال هدف ثانٍ في الدقيقة 70، حينما تلقى محمد محبي تمريرة بينية، توغل بها داخل منطقة الجزاء وسط مطاردة من خط الدفاع، قبل أن يسدد كرة أرضية استقرت في الشباك، ليخسر «الأبيض» بهدفين دون رد.