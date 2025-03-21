منتخب الإمارات للكرة الشاطئية يهزم أفغانستان في كأس آسيا

افتتح منتخب الإمارات للكرة الشاطئية مشواره في نهائيات كأس آسيا المقامة في مدينة باتايا التايلاندية بالفوز على منتخب أفغانستان بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب أرينا جومتين لحساب المجموعة الثالثة.

سجل أهداف منتخب الإمارات، عبدالله عباس (هدفين)، ووليد بشر (هدفين)، ووليد محمد، ومحمد عبيد، وعباس علي.

ويُواجه منتخب الإمارات في الجولة المقبلة منتخب إندونيسيا، وذلك عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بعد غدٍ الأحد.