«الأبيض» يخسر أمام إيران ويعقد حساباته في التأهل المباشر للمونديال

عقد المنتخب الوطني لكرة القدم حساباته في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، إثر خسارته بهدفين نظيفين خارج ملعبه أمام نظيره الإيراني في اللقاء الذي استضافه استاد آزادي بالعاصمة طهران أمس، ضمن الجولة السابعة من التصفيات، وبات يحتاج إلى الانتصار في المباريات الثلاث المقبلة مع انتظار هدية من المنافسين الآخرين، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت المنتخبين في سبتمبر الماضي قد انتهت بفوز إيران بهدف دون رد.



وتسببت الخسارة في تجمد رصيد المنتخب عند 10 نقاط في المركز الثالث، في حين عزز منتخب إيران حظوظه بشكل كبيرة في خطف بطاقة التأهل إلى المونديال بعد أن رفعوا رصيدهم إلى 19 نقطة، من جانبه ابتعد المنتخب الأوزبكي بالمركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 6 نقاط كاملة عن «الأبيض»، مستفيدًا من فوزه على ضيفه قرغيزستان بهدف دون رد على استاد بونيودكور في طشقند، ليصبح رصيده 16 نقطة.



ولم يقدم لاعبو «الأبيض» الأداء المتوقع منهم على مدار الشوطين، وركزوا بصورة كبيرة على الجانب الدفاعي لتفادي استقبال الأهداف، لكن في المقابل لم يكن المنتخب فعالًا على المستوى الهجومي. كما أن الوجوه الجديدة التي جرى استدعاؤها للمنتخب وشاركت في اللقاء كانت دون مستوى التطلعات، وأظهرت أنها بحاجة إلى الوقت من أجل الانسجام.



وبالعودة إلى اللقاء، فقد خاض لاعبو المنتخب الوطني الدقائق الأولى من عمر المباراة بأسلوب دفاعي محكم، متراجعِين إلى مناطقهم الخلفية والضغط على حامل الكرة لدى أصحاب الأرض، وذلك بهدف امتصاص الحماس. لكن سرعان ما بدأت هجمات المنتخب الإيراني تشكل ضغطًا على خط الدفاع، وكان أخطرها تسديدة مجتبى محمدي، التي أبعدها الحارس خالد عيسى بقدمه في الدقيقة الرابعة.



وفي الوقت الذي بدأ فيه لاعبو «الأبيض» تدريجيًا مقاسمة الأداء مع أصحاب الأرض، تسبب عطل مفاجئ في أحد أعمدة الإنارة في توقف اللقاء لمدة ربع ساعة، لكن عقب استئناف اللعب، عاد المنتخب الإيراني للسيطرة على مجريات اللقاء، وتخلل ذلك بعض الفرص التي حصل عليها «الأبيض»، عبر تسديدة كايو لوكاس التي مرت بجوار القائم، ومحاولة ماكينزي هنت التي تصدى لها الحارس علي رضا.



وفي غمرة اندفاع لاعبي المنتخب إلى الأمام، ظهرت الثغرات الدفاعية التي استغلها أصحاب الأرض بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 45+27، بواسطة سردار أزمون، الذي حول عرضية زميله سامان قدوس برأسه في الشباك، وسط متابعة من خط الدفاع والحارس خالد عيسى.



ومع انطلاقة الشوط الثاني، اندفع أصحاب الأرض إلى الأمام، مما أسفر عن هدف أحرزه محمد محبي في الدقيقة 46، إلا أنه جرى إلغاؤه بواسطة الحكم الكوري الجنوبي هيونغ جين كو بداعي التسلل، وقد صادقت (تقنية الفيديو) على صحة القرار. وساعد الهدف الملغي لاعبي المنتخب في التخلي عن طريقتهم الدفاعية وبدء شن الهجمات.



وكلفت الأخطاء الدفاعية المنتخب استقبال هدف ثانٍ في الدقيقة 70، حينما تلقى محمد محبي تمريرة بينية، توغل بها داخل منطقة الجزاء وسط مطاردة من خط الدفاع، قبل أن يسدد كرة أرضية استقرت في الشباك. واستمرت الدقائق اللاحقة دون أي تغيير على مستوى النتيجة ويتكبد على أثر ذلك «الأبيض» الخسارة بهدفين نظيفين.