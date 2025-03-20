منتخب الكرة الشاطئية يبدأ مشواره في كأس آسيا بمواجهة أفغانستان غداً

يستهل منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية مشواره في النسخة الـ11 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية بمواجهة منتخب أفغانستان غداً ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في البطولة التي تنطلق اليوم بمدينة باتايا في تايلاند.

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون ضمن 4 مجموعات، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي، فيما تحجز المنتخبات الثلاثة الأولى في البطولة مقاعدها في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في سيشل من 1 إلى 11 مايو المقبل.

ويخوض منتخب الإمارات مبارياته ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً منتخبات أفغانستان وإندونيسيا وإيران.

واستعد المنتخب تحت قيادة مدربه البرازيلي فيكتور فاسكيز من خلال معسكرات داخلية وخارجية، واختتم استعداداته بمعسكر في تايلاند تخللته مباراتين وديتين حقق خلالهما الفوز على منتخبي تايلاند والصين.

وتعد هذه هي المشاركة العاشرة لمنتخب الإمارات في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية، حيث سبق له الفوز باللقب عامي 2007 و2008، وحصل في مشاركته الأخيرة عام 2023 على المركز الثالث، ويحتل حالياً المركز السادس في التصنيف العالمي.

أما منتخب أفغانستان، فيشارك للمرة الخامسة في البطولة، ولم يسبق له تجاوز مرحلة المجموعات.