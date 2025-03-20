نهائي كأس منصور بن زايد في «قصر الإمارات» اليوم

يلتقي اليوم فريقا «دائرة القضاء» مع «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» في نهائي النسخة الـ12 لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وبلغ فريق «دائرة القضاء» النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعدما خسر اللقب في النسخة الماضية بركلات الترجيح أمام «مكتب الشؤون القانونية»، ويتطلع هذه المرة إلى التتويج بالبطولة بعدما حقق فوزاً مثيراً على مدارس الإمارات الوطنية 4-3، أول من أمس، في نصف النهائي، وسجل له سيباستيان تيغالي هدفين، وأكثم سمير وياسر عبدالقادر، فيما أحرز أهداف مدارس الإمارات كل من أحمد سمير وسلطان محمد اليماحي وعيسى علي العوير.

وخطف المهاجم الدولي الإماراتي السابق تيغالي الأضواء، إذ لعب دوراً مهماً في المواجهة، وتمكن من استغلال خبرته وقيادة دائرة القضاء إلى النهائي.

وتمكّن «مكتب شؤون المواطنين والمجتمع» من بلوغ النهائي عقب فوزه على «مكتب الأمين العام» بهدف دون مقابل أحرزه أحمد سليمان عيد في الشوط الأول، وبعدها استطاع الفريق إغلاق منطقته وإيقاف هجمات «مكتب الأمين العام» الذي يقوده

لاعب الوصل الإماراتي السابق، النجم البرازيلي إلتون خوسيه.

وتسبق مواجهة النهائي، مباراة تحديد المركز الثالث والميداليات البرونزية، التي تجمع «مكتب الأمين العام» مع «مدارس الإمارات الوطنية».

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى أفضل لاعب وإداري وحارس مرمى، وكذلك هداف البطولة.

تيغالي: تأهلنا على حساب أقوى فريق

أعرب قائد فريق دائرة القضاء، سيباستيان تيغالي، عن سعادته بالوصول إلى نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بعدما تألق في مواجهة المربع الذهبي أمام مدارس الإمارات الوطنية.

وأكّد مهاجم المنتخب الوطني السابق في تصريحات صحافية، أن فريقه تمكن من التغلب على أقوى فريق بالبطولة في نصف النهائي، مشدداً على أهمية التركيز في المباراة النهائية والظهور بأفضل صورة من أجل التتويج باللقب، وأضاف: «فخور بالمشاركة في إحدى أقوى البطولات الرمضانية، التي تفوقت تنظيمياً وفنياً وجماهيرياً أيضاً، وهناك العديد من اللاعبين في الفريق الذين خسروا نهائي النسخة الماضية، لذلك علينا الاستفادة من تجربتهم من أجل تحقيق اللقب».