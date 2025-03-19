سلطان النيادي يُكرّم شركاء النجاح في دورة ند الشبا

كرّم وزير دولة لشؤون الشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والشركات الخاصة، المساهمين في دعم النسخة الـ12 من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وضمت قائمة المُكرمين «إنشورنس ماركت دوت ايه إي» الشريك الرسمي للتأمين، ومجموعة تداوي للرعاية الصحية، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وقناة دبي الرياضية، و«بوكاري سوت»، ودبي الصحية.

كما تابع الدكتور سلطان بن سيف النيادي جانباً من منافسات بطولة البادل، ومباراة الكرة الطائرة بين فريق فهود زعبيل وفريق الهلال، ونصف نهائي بطولة شد الحبل، بحضور كل من: أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والنائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات للبادل، عضو مجلس دبي الرياضي، إسماعيل الهاشمي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع، سعيد العاجل.

من جانب آخر، يُسدل الليلة الستار على منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بإقامة المباراة النهائية التي ستجمع فريقي بلدية دبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، على الصالة الرئيسة بمجمع ند الشبا الرياضي.

وتمكن فريق بلدية دبي من حجز مقعده في النهائي، بعد انتزاعه فوزاً صعباً على فريق شرطة دبي، حامل اللقب، بنتيجة 29-27، في مباراة اتسمت بالندية والإصرار حتى اللحظات الأخيرة. فيما حقق فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف انتصاراً مستحقاً على فريق شرطة الشارقة بنتيجة 34-26.

وكان فريق شرطة الشارقة قد تمكن، مساء أول من أمس، من إحراز الميدالية البرونزية، بعد تغلبه على فريق شرطة دبي بنتيجة 42-32، في لقاء شهد تألقاً لافتاً من لاعبي شرطة الشارقة الذين سيطروا على مجريات المباراة منذ البداية.

الهلال يلاقي «العميد» في نصف نهائي الكرة الطائرة

من مباريات الدور ربع النهائي لمنافسات الكرة الطائرة. من المصدر

ضرب فريق الهلال موعداً مع «العميد» في نصف نهائي الكرة الطائرة، المقامة ضمن منافسات دورة ند الشبا، بعد تغلبه على فريق فهود زعبيل وصيف النسخة الماضية بنتيجة 3–1، كما صعد فريق السماوي للدور نصف النهائي، على الرغم من خسارته من «التداوي 2» بنتيجة 1-3، ليحجز مكانه في المربع الذهبي، على الرغم من تساويه مع «التداوي 2» وفهود زعبيل، في عدد النقاط ولكل منها ثلاث نقاط، إلا أنه صعد بأفضلية الأشواط ليُلاقي «التداوي 1» متصدر المجموعة الأولى في الدور نصف النهائي.

وأعرب مدرب فريق فهود زعبيل، البيلاروسي بكشا فيكتار، عن آسفه البالغ لخروج فريقه المبكر من مرحلة المجموعات لدورة ند الشبا.

وشارك فريق فهود زعبيل في دورة ند الشبا بتشكيلة ضمت فريق نادي شاختار بطل الدوري البيلاروسي، إذ تمكن من الفوز في مباراة واحدة فقط والخسارة في مباراتين.

وقال بكشا فيكتار لـ«الإمارات اليوم»: «حضرنا البطولة بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الشبان والصاعدين، بهدف زيادة احتكاكهم، وأيضاً المنافسة على اللقب، لكن مع الأسف لم نتمكن من تحقيق الهدف الثاني، لكننا اكتسبنا خبرات جيدة جراء المشاركة في البطولة».

وحول دورة ند الشبا وكيف تابع منافساتها، قال: «البطولة مقامة بشكل احترافي ومنظم، والفرق قدمت خلال مرحلة المجموعات مباريات لا تقل جودة عن البطولات العالمية، والدليل على قوة البطولة أن بطاقة التأهل عن مجموعتنا ظلت حائرة حتى الرمق الأخير».