"أبيض الشباب" يختتم تحضيراته للمُشاركة في بطولة قطر الودية

اختتم منتخب الإمارات للشباب تحت 20 سنة تحضيراته للمشاركة في بطولة قطر الودية الدولية التي ستُقام خلال الفترة من 17 إلى 26 من شهر مارس الجاري، بمشاركة منتخبات الإمارات وقطر ومصر وأستراليا وتايلاند وكرواتيا.

وضمت قائمة أبيض الشباب لهذه البطولة، كلٌ من: محمد الوافي (الجزيرة) راشد محمد (خورفكان) أحمد نبيل (دبا) نواف الياسي، فهد جاسم، علي طاهر، سيف الكعبي، عبدالله زعل (الشارقة) حمد البلوشي (عجمان) عبدالعزيز البلوشي، نهيان المعمري (العين) أحمد رائد (النصر) عبدالله أحمد، منصور المنهالي (الوحدة) خليفة خميس، ربيع البلوشي (الوصل) خالد ناصر، هزاع الحمادي (يونايتد) مرزوق البدواوي (حتا).

ويفتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة المنتخب التايلاندي 19 مارس، ويلتقي مع منتخب أستراليا 22 منه، ثم المنتخب المصري 25 منه.

وكان الجهاز الفني والإداري للمنتخب قد حرص على تجهيز جميع اللاعبين للبطولة، خلال المعسكر الداخلي الذي أقيم الأسبوع الماضي بمقر اتحاد الكرة في دبي.