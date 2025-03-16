إدراج المواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»

أعلن الاتحاد الدولي للمواي تاي عن إدارج رياضة المواي تاي رسميًا ضمن البرنامج الرياضي لدورة الألعاب الآسيوية للشباب 2025 التي تقام تحت إشراف المجلس الأولمبي الآسيوي (OCA)، والمقرر إقامتها في البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر 2025.

وتُعد هذه الإضافة إنجازًا تاريخيًا لرياضة المواي تاي التي تواصل نموها وحضورها القوي في مشهد المسابقات الرياضية الدولية بجانب انتشارها الواسع في جنوب شرق آسيا وحول العالم وذلك تحت إشراف الاتحاد الدولي للمواي تاي (IFMA)، الهيئة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) لإدارة رياضة المواي تاي عالميا.

من جهته أشاد الدكتور ساكشاي تابسوان رئيس الاتحاد الدولي للمواي تاي (IFMA) بهذا الإنجاز باعتباره دليلًا على التزام الاتحاد الراسخ بتطوير الشباب، مؤكدا أن إدراج المواي تاي في الألعاب يعكس نجاح مبادرات الاتحاد الرائدة التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والرياضي والتعليمي بين الرياضيين الشباب.