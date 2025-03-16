4 قمم كروية في ربع نهائي كأس منصور بن زايد الليلة

تنطلق في الساعة التاسعة مساء اليوم، مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي.

وكانت قرعة دور الثمانية قد سحبت، أول من أمس، بعد نهاية مرحلة المجموعات، فيلتقي فريق مكتب الأمين العام نظيره الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومدارس الإمارات الوطنية مع قطاع المشاريع الهندسية والفنية، وتجمع دائرة القضاء مع مكتب الشؤون الخاصة، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع مع قطاع الشؤون المالية والمشتريات.

وودع فريق مكتب الشؤون القانونية، بطل النسخة الماضية، المسابقة من مرحلة المجموعات بصورة مفاجئة، بعدما خسر مباراته في الوقت القاتل أمام قطاع المشاريع الهندسية والفنية بهدف دون مقابل، أول من أمس.

وكان مكتب الشؤون القانونية بحاجة إلى التعادل ليضمن بطاقة التأهل، إلا أن هدف مامادو فال قاد فريق قطاع المشاريع الهندسية والفنية الذي يدربه عيسى غريغوري إلى ربع النهائي.

كما تأهل مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بعد فوزه برباعية على قطاع الخدمات المساندة عن طريق مصطفى عرفة «هدفين» وغييرمو سانتوس وباسم عبدالسلام.

وبنتائج مباراتي أول من أمس، تصدر مكتب شؤون المواطنين والمجتمع المجموعة الرابعة بسبع نقاط، وحل ثانياً قطاع المشاريع الهندسية والفنية (6 نقاط)، فيما ودع البطولة مكتب الشؤون القانونية (4 نقاط)، وقطاع الخدمات المساندة الذي لم يتمكن من تحقيق أي نقطة.

جوائز.. وألعاب ترفيهية للجمهور

وجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة إلى الجماهير لحضور مواجهات ربع النهائي، ورصدت جوائز ومفاجآت، إضافة إلى مسابقات رياضية وألعاب ترفيهية في منطقة «فان زون»، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية.

ومن المتوقع أن تكون الإثارة حاضرة في مباريات ربع النهائي، بعدما شهدت مرحلة المجموعات نتائج متقاربة، ومستويات مميزة للفرق الـ16 التي شاركت في النسخة الـ12 من البطولة.