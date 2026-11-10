إطلاق برنامج «أروم» الوطني لترسيخ عادات صحية مستدامة لطلبة المدارس الحكومية

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، برنامج «أروم»، وهو مبادرة وطنية رائدة تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة طلبة المدارس الحكومية، عبر تطبيق تدخلات نوعية في مجال التربية البدنية والتغذية والصحة النفسية، سعياً إلى ترسيخ عادات صحية مستدامة، وغرس الشغف لدى الطلاب بالنشاط البدني ليمتد معهم مدى الحياة، وذلك بدعم ومتابعة من مكتب المشاريع الوطنية بديوان الرئاسة، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع، أحمد بن علي الصايغ: «إن بناء مجتمع يتمتع بصحة أفضل يتطلب تحولاً في طريقة تعاملنا مع التحديات الصحية، من التركيز على علاج آثارها إلى معالجة مسبباتها في مراحل مبكرة، وهذا التحول يستدعي تطوير سياسات ومبادرات تتكامل فيها جهود القطاعات المختلفة، وتستند إلى فهم أعمق للسلوك الإنساني والعوامل المؤثرة في خيارات الأفراد».

وأضاف: «إن القيمة الحقيقية لمثل هذه المبادرات لا تقتصر على نتائجها المباشرة، بل تمتد إلى قدرتها على إحداث تغيير تراكمي في صحة المجتمع على مدى السنوات المقبلة، ونحرص على ترسيخ نهج يقيس النجاح بالأثر الصحي طويل المدى، ويجعل الوقاية مسؤولية مشتركة تتكامل فيها المؤسسات والأسر والأفراد».

من جانبها، قالت وزيرة التربية والتعليم، سارة بنت يوسف الأميري: «إن تطوير المنظومة التعليمية لا يُقاس فقط بما يكتسبه الطلبة من معارف ومهارات، بل أيضاً بما نُسهم في بنائه من سلوكيات وقيم ترافقهم خارج أسوار المدرسة، فالبيئة التعليمية قادرة على التأثير في خيارات الأجيال، وكلما نجحنا في جعل السلوكيات الإيجابية جزءاً من التجربة المدرسية، ازدادت فرص استمرارها في مختلف مراحل الحياة».

وجاء إطلاق «أروم» بعد تنفيذ المرحلة التجريبية في عام 2025، التي أسهمت في زيادة النشاط البدني لشريحة الطلاب المشاركة بنسبة 54%، فيما يواصل البرنامج تنفيذ مراحله التجريبية خلال عام 2027، تمهيداً للتوسع التدريجي في تطبيق التدخلات ليشمل المزيد من المدارس الحكومية حتى عام 2029.

ويستهدف «أروم»، بحلول عام 2030، دعم الجهود الرامية إلى خفض معدلات زيادة الوزن والسمنة بين الطلاب، وتحسين مؤشرات صحتهم العامة، بما يدعم بناء جيل يتمتع بعادات صحية مستدامة ونمط حياة نشط ومتوازن.

وينطلق برنامج «أروم» من أهمية غرس العادات الصحية منذ الطفولة، باعتبارها مرحلة أساسية في تشكيل السلوكيات التي تستمر حتى مرحلة البلوغ، ويسعى البرنامج إلى جعل الخيارات الصحية جزءاً طبيعياً وممتعاً من الحياة اليومية لطلبة المدارس الحكومية، من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الـ12، بما يسهم في خفض معدلات زيادة الوزن والسمنة بين الطلبة بحلول عام 2030.