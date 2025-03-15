فيصل خليل: شهر رمضان فرصة ثمينة لتعزيز الرياضة المجتمعية

وصف لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي شباب الأهلي السابق، فيصل خليل، شهر رمضان المبارك بأنه فرصة ثمينة لتعزيز العمل المجتمعي في كثير من الجوانب، ومنها الرياضة المجتمعية، من خلال المشاركة في الدورات الرمضانية، وتقديم النصائح لشباب الرياضيين وتعزيز الروح الإيجابية.

وأكد أنه يشعر بالسعادة عندما يقدم النصائح للاعبين الشباب الذين هم في مقتبل العمر، ما يساعدهم على ممارسة الرياضة بشكل صحيح.

وقال فيصل خليل لـ«الإمارات اليوم»: «أحب العمل المجتمعي في جميع أوقات السنة، بينما أكرس كثيراً من الوقت له في شهر رمضان المبارك، من خلال المشاركة في دعم نجاح الدورات الرمضانية التي تقام في الدولة، ليس كلاعب فقط، بل أيضاً من خلال الحضور الرسمي في المباريات الافتتاحية والختامية، وأعتبر أن هذا الأمر واجب علي كلاعب دولي سابق، وأكون سعيداً عندما ألتقي باللاعبين الموهوبين (الشباب) ويجمعني معهم الحديث الودي عن مسيرتي الكروية، وعن الأيام الجميلة في المنتخب الوطني، خصوصاً أنني مثلت الكثير من الأندية داخل الدولة، لذلك فإن جمهوري متنوع في كل المناطق، وهذا الأمر اعتز به كثيراً».

ووصف فيصل خليل الدورات الرمضانية التي تنظم في الدولة بأنها أسهمت في تطور كثير من الرياضات الفردية والجماعية، واكتشفت الكثير من المواهب، مبدياً إعجابه بدورة ند الشبا الرياضية التي تقام في دبي خلال شهر رمضان كل عام، ووصفها بأنها من الدورات المميزة التي تجمع عدداً كبيراً من اللاعبين، وتحظى بمتابعة ودعم كبيرين.

وعن برنامجه اليومي في شهر رمضان، قال: «أحرص على التواصل مع أفراد عائلتي وأصدقائي وملتزم بتناول وجبة إفطار رمضان مع والدتي بشكل منتظم، وأحب جميع الأكلات الرمضانية، وكوني رياضياً فإنني أحرص دائماً على تناول الطعام الصحي للحفاظ على اللياقة البدنية والصحية».

وأضاف: «أقضي الكثير من الوقت في شهر رمضان أيضا في ممارسة كرة القدم مع الأصدقاء والمقربين، وأمارس الرياضة وأنا صائم بشكل بشكل عادي دون التقيد بزمن أو وقت محدد، والسر في ذلك هو أنني تعودت على ممارسة الرياضة منذ الصغر، وكنت ألعب كرة القدم وأنا صائم».

وأشار فيصل خليل إلى أن ممارسة الرياضة بعد انقضاء صلاة التراويح تعد مثالية أيضاً، ولكن يفضّل ألا تكون شاقة ومجهدة.

وأكد أن مدة ممارسة الرياضة قبل الإفطار تختلف من شخص إلى آخر، وأن المعيار الأساس هو مدى ما يتمتع به الشخص من لياقة بدنية وصحية، مشدداً على أن اللاعبين المسلمين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية وهم صائمون مثل المصري محمد صلاح وآخرين، يعتبرون مثالاً مشرفاً.

فيصل خليل:

• ملتزم بتناول وجبة الإفطار في رمضان مع والدتي بشكل منتظم.

• ممارسة الرياضة بعد انقضاء صلاة التراويح مثالية، لكن يُفضّل ألا تكون شاقة ومجهدة.