سيدات الإمارات يسيطرن على منافسات «ليزر رن» في «ند الشبا»

اختتمت، مساء أول من أمس، منافسات السيدات في بطولة الرماية مع الجري (ليزر رن) التي تقام ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وأسفرت النتائج عن فوز الإماراتية أميمة البلوشي بالمركز الأول، في فئة الماسترز فوق 40 سنة، بزمن 5:46 دقائق، تلتها الإماراتية آمال الصايغ في المركز الثاني بزمن 6:04 دقائق، فيما حلت الفرنسية لطيفة الصاروخ في المركز الثالث بزمن 6:17 دقائق.

وشهدت منافسات فئة الماسترز فوق 30 سنة، سيطرة إماراتية، إذ حلت مريم خميس في المركز الأول، تلتها فاطمة البلوشي ثانياً، وجاءت إيمان موسى الكندي في المركز الثالث.

وفي فئة تحت 17 سنة فازت الإماراتية رقية محمد المرزوقي بالمركز الأول، تلتها الإماراتية، شمسة القاسمي في المركز الثاني، كما حلت الإماراتية آمنة خالد النقبي في المركز الثالث.

وفازت المصرية جورية حسنين بالمركز الأول في فئة تحت 15 سنة، تلتها الإماراتية أسماء سعيد خميس السويدي في المركز الثاني، وحلت الإماراتية لطيفة الفلاسي في المركز الثالث.

وعلى جانب آخر، تنطلق مساء اليوم منافسات بطولة الكرة الطائرة، إذ يلتقي فريق زعبيل «حامل اللقب» مع فريق «التداوي 1» في التاسعة مساءً، تليها المباراة الثانية التي يلتقي فيها فريق الإمبراطور صاحب برونزية العام الماضي مع فريق الملك عند الساعة الـ11، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت مراسم قرعة البطولة في وقت سابق، إذ وزعت الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، فضمت الأولى فرق: زعبيل، التداوي 1، الملك، والإمبراطور، فيما ضمت المجموعة الثانية فرق: فهود زعبيل، التداوي 2، السماوي، الهلال.

وتقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما تتواصل منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة التي تقام تصفياتها في نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 10 فرق، إذ فاز فريق الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي على فريق الهمم بنتيجة 24–10، كما فاز فريق شرطة دبي على فريق دائرة المالية بنتيجة 22–17، وتغلب فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على فريق هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 22–8، وفاز فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي على فريق محاكم دبي بنتيجة 31–21.

أميركي وروسية يُتوّجان بلقب تحدي الموانع

تُوج عضو فريق شرطة دبي، الأميركي إيزايا توماس، بالمركز الأول في منافسات بطولة سباق تحدي الموانع بعد إنهائه كل الحواجز البالغة مسافتها 400 متر، في زمن قدره 01:57 دقيقة، تلاه الروسي نيكيتا خايدوكوف عضو الفريق ذاته، وحامل لقب النسخة الماضية بزمن 02:01 دقيقة، فيما حل الفرنسي روبن تشابارديز في المركز الثالث بزمن 02:14 دقيقة.

وفي منافسات السيدات، نالت الروسية أليسا بيتروفا، المركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 02:40 دقيقة، تلتها عضو فريق شرطة دبي، الدنماركية هنرييت باردروم، في المركز الثاني بزمن 02:52 دقيقة، وحلت مواطنتها إيدا ماتيلد، حاملة لقب النسخة الماضية في المركز الثالث بزمن 3:00 دقائق.