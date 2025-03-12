«تحدي حفيت» يعتمد لعبتَي الكريكيت و«الفوت فولي»

اعتمدت اللجنة العليا المنظمة لتحدي حفيت الرياضي لعبتَي الكريكيت والفوت فولي (التنس البرازيلي)، رسمياً، ضمن قائمة المنافسات، ليرتفع بذلك عدد الرياضات في هذا الحدث إلى 20 رياضة، في استجابة مباشرة لرغبات الجاليات المقيمة في المدينة، وتعزيزاً لمشاركة أوسع تشمل مختلف الفئات، من الرجال والنساء والأطفال وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

ومن المقرر أن تُقام منافسات الكريكيت والفوت فولي، مساء اليوم، حيث ستحتضن حديقة شعاب الأشخر مواجهات الفوت فولي، بينما ستُقام منافسات الكريكيت على ملاعب البلدية في المنطقة الصناعية.

على جانب آخر، شهد سباق الجري الذي نظم في المبزرة الخضراء ضمن تحدي حفيت الرياضي، مشاركة 800 رياضي في مختلف الفئات العمرية ولكلا الجنسين، وقد جرى تقسيمه إلى ثلاث فئات لمسافات كيلومتر واحد وثلاثة كيلومترات وخمسة كيلومترات.