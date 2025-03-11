ميلوش: الوصل افتقد إلى اللمسة الأخيرة أمام السد

أكد مدرب الوصل، الصربي ميلوش ميلوييفيتش أن «الإمبراطور» قدم مستويات جيدة خلال مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، لافتاً إلى أنه لا يمتلك في يده جهاز التحكم بالألعاب الشهير «بلاي ستيشن» ليتولى توجيه اللاعبين أثناء المباريات واتخاذ القرارات الخاصة بهم.

وقال ميلوش في تصريحات صحافية عقب خسارة الوصل أمام السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمس، في إياب دور الـ 16 من البطولة القارية، وخروج الفريق من البطولة: «لم نتأهل إلى دور الثمانية مثلما كنا نتمنى، حيث إننا لعبنا بشكل جيد جداً في أول 15 إلى 20 دقيقة من الشوط الأول، وتقدمنا بالهدف الأول، وأعتقد أننا كان يجب أن نستمر بالنسق نفسه، ولكن ارتكاب بعض الأخطاء أمام فريق مثل السد، أسهم في دخول مرمانا ثلاثة أهداف في وقت قصير للغاية».

وأضاف: «هذا النوع من المباريات يجب أن يكون تركيزنا أكبر، إذ أن السد عاقبنا وأسهم في أن تصبح مهمتنا صعبة في العودة إلى المباراة».

وأشاد المدرب الصربي بلاعبي الوصل، وقال: «لا أستطيع الشكوى من اللاعبين حيث إن الفريق ضغط بقوة في الشوط الثاني، ولكننا افتقدنا إلى اللمسة الأخيرة أمام مرمى المنافس».

مقبلة».