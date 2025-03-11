دبي تُتوّج الهند بكأس الأبطال للكريكيت

ظفر المنتخب الهندي ببطولة كأس الأبطال للكريكيت 2025، أقوى وأهم بطولات الكريكيت على مستوى العالم، بعد فوزه، أمس، على المنتخب النيوزيلاندي على استاد دبي الدولي في لقاء تابعه مئات الملايين من خلال المشاهدة المباشرة عبر قنوات البث المختصة على مستوى العالم.

وكانت المواجهة الأخيرة في البطولة بمثابة تحدٍ صعب للمنتخبين، نجح في ختامها المنتخب الهندي بصعوبة في حسم الموقعة بفارق (4 ويكيتات)، لينتزع لقبه الثالث في سجل البطولة.

وكان المنتخب الهندي تأهل إلى النهائي على حساب نظيره الأسترالي، ولحق به منتخب نيوزيلندا بعد فوزه على جنوب إفريقيا.

يذكر أن المجلس الدولي للكريكيت اختار دبي للمشاركة في استضافة كأس الأبطال إلى جانب باكستان، لما تتمتع به من إمكانات وخبرات في تنظيم الأحداث العالمية.