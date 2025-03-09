سيطرة مغربية على سباق الجري في «ند الشبا»

هيمن عداؤو المغرب على المراكز الأولى في مختلف فئات سباق الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، الذي شارك فيه أكثر من 4300 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، وأقيم في مضمار ميدان، ضمن فعاليات النسخة الـ12 من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ويُقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بشعار «قدرات لا حدود لها».

وحضر منافسات سباق الجري الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأعطى أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية فارس المطوع شارة انطلاقة سباق الرجال خمسة كيلومترات، كما أعطى الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي علي المطوع شارة انطلاق سباق السيدات خمسة كيلومترات، فيما أطلق عضو اتحاد الإمارات لألعاب القوى عادل درويش شارة انطلاق سباق أربعة كيلومترات، وحضر المنافسات مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر أمان آل رحمة، ومدير الدورة حسن المزروعي، ورئيس اللجنة الفنية للدورة عادل البناي.

وفاز المغربي ياسر الشعشوعي بالمركز الأول في سباق 10 كلم بعد إنهائه السباق في زمن 27:21 دقيقة، متفوقًا على مواطنيه المغربي محمد أيت ماماس تودا الذي جاء في المركز الثاني بزمن 27:52 دقيقة، والمغربي إسماعيل الخرشي الذي حل في المركز الثالث بزمن 28:02 دقيقة.

وفي سباق 10 كلم للمواطنين رجال، فاز عبد الكريم تيكي عبد الرحمن بالمركز الأول بزمن 28:15 دقيقة، تلاه عبيد النعيمي في المركز الثاني بزمن 30:21 دقيقة، وحل عبدالله سرور خميس جمعة في المركز الثالث بزمن 30:51 دقيقة.

وفي سباق 10 كلم فئة السيدات المواطنات، فازت رقية المزروعي بالمركز الأول بزمن 38:36 دقيقة، تلتها علياء الشامسي في المركز الثاني بزمن 40:50 دقيقة، وحلت فاطمة الشامسي في المركز الثالث بزمن 42:30 دقيقة.

وفي سباق 10 كلم للفئة المفتوحة، فازت المغربية رقية الموقيم بالمركز الأول بزمن 34:37 دقيقة، تلتها المغربية وفاء زروال في المركز الثاني بزمن 35:19 دقيقة، وحلت البلجيكية ليزبيث فيرهايدن في المركز الثالث بزمن 35:45 دقيقة.

وفي سباق خمسة كلم لفئة الرجال المواطنين، فاز حميد المعلى بالمركز الأول بزمن 15:41 دقيقة، تلاه عبدالله الحضرمي في المركز الثاني بزمن 15:55 دقيقة، وحل محمود صالح النقبي في المركز الثالث بزمن 16:05.

وفي سباق خمسة كلم للفئة المفتوحة، فاز المغربي أمين سويدة بالمركز الأول بزمن 14:45 دقيقة، تلاه الكيني فيكتور كيبرونو كورير في المركز الثاني بزمن 15:08 دقيقة، وحل الأوغندي جويدو جريس أوكاداباو في المركز الثالث بزمن 15:16 دقيقة.

وفي سباق خمسة كلم لفئة السيدات المواطنات، فازت حصة الجسمي بالمركز الأول بزمن 23:48 دقيقة، تلتها حمدة آل علي في المركز الثاني بزمن 24:08 دقيقة، وحلت فاطمة سعيد جمعة سعيد في المركز الثالث بزمن 25:00 دقيقة.

وفي سباق 5 كلم لفئة السيدات المفتوحة فازت البولندية إميليا مانجيلينان بالمركز الأول بزمن 22:11 دقيقة، تلتها المغربية ويام الفتحي في المركز الثاني بزمن 22:13 دقيقة، وحلت الروسية أليسا بيتروفا في المركز الثالث بزمن 22:18 دقيقة.

وفي سباق 5 كلم لكبار المواطنين والمقيمين رجال فاز الفرنسي جان كلود هارامبوري بالمركز الأول بزمن 16:58 دقيقة، تلاه المغربي مبارك ريحان في المركز الثاني بزمن 18:32 دقيقة، وحل الإماراتي سالم عتيق سعيد المهيري في المركز الثالث بزمن 19:36 دقيقة.

وفي سباق خمسة كلم لكبار المواطنات والمقيمات فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول بزمن 25:33 دقيقة، تلتها الجنوب أفريقية ماريا هورتر في المركز الثاني بزمن 28:51 دقيقة، وحلت البريطانية بينيلوبي بامبريدج في المركز الثالث بزمن 29:37 دقيقة.

وفي سباق أربعة كلم لفئة الناشئين، فاز البريطانية وليام برين بالمركز الأول بزمن 15:38 دقيقة، تلاه المصري علي صلاح التوني في المركز الثاني بزمن 17:57 دقيقة، وحل الإماراتي مايد عبدالله النقبي في المركز الثالث بزمن 18:21 دقيقة.

وفي سباق أربعة كلم لفئة الناشئات فازت الألمانية كارلا ماريا بنزمولر بالمركز الأول بزمن 15:20 دقيقة، تلتها الألمانية زايرا شولتز أكرم في المركز الثاني بزمن 17:03 دقيقة، وحلت البريطانية هاتي جاريت في المركز الثالث بزمن 18:02 دقيقة.

وفي سباق أربعة كلم لفئة الأطفال بنين فاز الإماراتي حماد الصبري بالمركز الأول بزمن 18:07 دقيقة، تلاه الإماراتي سيف في المركز الثاني بزمن 18:26 دقيقة، وحل الإماراتي محمد فهد المري في المركز الثالث بزمن 21:08 دقيقة.

وفي سباق أربعة كلم لفئة الأطفال بنات فازت البريطانية هانا شميت بالمركز الأول بزمن 18:03 دقيقة، تلتها الأوكرانية ميا هوبيكا في المركز الثاني بزمن 18:56 دقيقة، وحلت الإماراتية هند حسن البلوشي في المركز الثالث بزمن 19:47 دقيقة.