كأس منصور بن زايد.. «مدارس الإمارات الوطنية» أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي

حجز فريق مدارس الإمارات الوطنية أول مقعد في ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025، بعدما قلب تأخره إلى فوز 2-1 على فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، في اللقاء الذي جمعهما، أول من أمس، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي.

وكان فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية قد تقدم بهدف عن طريق جيان كلاودي، لكن فريق مدارس الإمارات الوطنية سرعان ما أدرك التعادل عبر الهداف أحمد سمير، ثم سجل خالد سالم الهدف الثاني. فيما حقق فريق المركز البحري الخاص فوزاً كبيراً على «المركز الوطني للمناصحة» بخماسية مقابل هدفين، لحساب المجموعة ذاتها، وجاءت الخماسية عن طريق فائز أحمد «هدفين»، وديسموند «هدفين»، وسيد إبراهيم، فيما سجل حمدان محمد المحرمي وعلي محمد الحمادي هدفي فريق المركز الوطني للمناصحة. وبنتائج المباراتين، ضمن فريق مدارس الإمارات الوطنية تأهله إلى الدور ربع النهائي، بعدما وصل إلى النقطة السادسة، وسيلعب المواجهة المقبلة بهدف حسم الصدارة أمام فريق المركز الوطني للمناصحة، الذي لا يملك في رصيده أي نقطة. ويواجه فريق المركز البحري الخاص (3 نقاط)، فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية صاحب النقاط الثلاث أيضاً، بعد غد.

الأفضل

ونال لاعب فريق مدارس الإمارات الوطنية أحمد سمير، جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام «الأرشيف والمكتبة الوطنية»، فيما اختارت اللجنة الفنية للبطولة لاعب المركز البحري الخاص، فائز أحمد، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المركز الوطني للمناصحة.

منافسة أخوية

وأشاد مدرب فريق مكتب الشؤون القانونية، المصري طارق السعيد، بالنسخة الـ12 لبطولة كأس منصور بن زايد 2025، كونها تجمع مجموعة من اللاعبين أصحاب المستويات العالية من مختلف دول العالم. وقال اللاعب السابق للأهلي والزمالك المصريين: «هناك تطور ملحوظ في البطولة، والمنافسة رائعة وأخوية بين المشاركين، وما يميزها أيضاً هو الفعاليات المصاحبة التي أضفت أجواء اجتماعية رمضانية مميزة». وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد وفرت مشروبات باردة وساخنة للحضور مجاناً، إضافة إلى المأكولات الخفيفة، كما تم الكشف عن رصد جوائز قيّمة للجماهير، علماً بأن البطولة تقام بمشاركة 16 فريقاً على ملعب فندق قصر الإمارات، وتستمر حتى 20 من مارس الجاري.