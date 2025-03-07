8 لاعبين بقائمة المنتخب لا يلعبون أساسيين في الدوري

كشفت إحصائية أن قائمة المنتخب الوطني الجديدة، التي تم الإعلان عنها، أول من أمس، ضمت ثمانية لاعبين من أصل 27 لاعباً، لا يلعبون أساسيين مع فرقهم في دوري أدنوك للمحترفين، خلال الموسم الحالي 2024-2025، بل إن بعضهم لم يلعب أي مباراة مع فريقه في الدوري حتى الآن، مثل مهاجم شباب الأهلي سلطان عادل، الذي كان غائباً عن المشاركة بسبب الإصابة التي تعرّض لها في الفترة الماضية، وكذلك حارس مرمى الشارقة خالد توحيد، الذي لم يشارك أيضاً مع فريقه الشارقة في أي مباراة بدوري المحترفين خلال الموسم الحالي، علماً بأن معظم هؤلاء اللاعبين يعتمد عليهم مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، بشكل أساسي في تشكيلة المنتخب الذي وصل إلى مرحلة متقدمة في المنافسة، وبات في حاجة ماسة إلى لاعبين أكثر جاهزية ومشاركة مع فرقهم في الدوري الإماراتي.

كما شهدت القائمة الجديدة للمنتخب عدم ضم لاعبين يلعبون أساسيين مع فرقهم في الدوري المحلي، مثل لاعب الوصل علي صالح الذي شارك مع فريقه في 17 مباراة من أصل 18، منها 16 مباراة أساسياً، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 1328 دقيقة.

ويستعد المنتخب لخوض تجمع داخلي في منطقة جبل علي في دبي اعتباراً من بعد غد، تحضيراً لمباراتيه المرتقبتين أمام كل من إيران وكوريا الشمالية يومي 20 و25 الجاري توالياً، ضمن الجولتين السابعة والثامنة في الدور الثالث الحاسم للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبات «الأبيض» على بعد خطوات من تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم، كونه يحتل حالياً المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ووفقاً للإحصائية التي رصدتها «الإمارات اليوم» بالاستناد إلى الموقع الرسمي لرابطة المحترفين، فإن لاعب شباب الأهلي يحيى الغساني وجد مع فريقه في خمس مباريات فقط في الدوري، وشارك أساسياً في مباراة واحدة فقط، ولعب مع فريقه لمدة 128 دقيقة فقط.

وأيضاً لاعب شباب الأهلي، حارب عبدالله، شارك مع فريقه في 16 مباراة، منها ثلاث مباريات فقط أساسياً في تشكيلة فريقه، من أصل 17 مباراة خاضها شباب الأهلي في المسابقة المحلية حتى الآن، فيما بلغت دقائق اللعب التي خاضها 366 دقيقة.

وعلى صعيد لاعب الوصل، طحنون الزعابي، فقد شارك مع فريقه في 11 مباراة، وشارك أساسياً في مباراتين فقط، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 209 دقائق فقط.

وشارك لاعب الجزيرة عبدالله رمضان في أربع مباريات مع فريقه في الدوري، منها مباراة واحدة فقط أساسياً في تشكيلة الفريق، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 118 دقيقة.

وشارك لاعب العين والمنتخب، يحيى نادر، مع فريقه في 12 مباراة في الدوري، منها ست مباريات فقط أساسياً من أصل 18 مباراة خاضها العين حتى الآن، وبلغت دقائق اللعب التي خاضها 612 دقيقة.

وبالنسبة للاعب الجزيرة، محمد العطاس، فقد شارك في ثماني مباريات في الدوري، منها خمس أساسياً، وبلغ إجمالي دقائق اللعب التي خاضها مع فريقه 490 دقيقة.

عادل الحمادي: فوجئت بضم لاعبين لـ «الأبيض» لم نشاهدهم مع أنديتهم

قال الإعلامي والمحلل الفني، عادل محمد الحمادي، إنه يتوقع أن تصنع الإضافات الجديدة من اللاعبين الذين تم اختيارهم في القائمة الجديدة، الفارق مع المنتخب، خصوصاً كايو لوكاس ولوان بيريرا، كونهما يعتبران قوة هجومية، إضافة إلى الأسماء الموجودة.

وأضاف عادل الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «بالنسبة للمهاجم سلطان عادل فإنه لايزال بحاجة إلى فترة حتى يصل إلى الخبرة التي يتمكن من خلالها من أن يصنع الفارق مع المنتخب، خصوصاً في ظل وجود منتخبات قوية في آسيا».

وأوضح الحمادي: «أتوقع مرحلة جديدة قادمة تستعيد خلالها كرة الإمارات قوتها وهيبتها على مستوى القارة».

وتابع الحمادي: «هناك بعض الاختيارات التي تعد غريبة، لأن بعض اللاعبين لا يلعبون مع أنديتهم، وهناك بعض الأسماء لم نشاهده منذ فترة مع فرقها، لكن فوجئت بوجودها في القائمة الأخيرة»، وأردف الحمادي: «هذه ضريبة النظام الجديد، إذ إن هناك إيجابيات، مثل الضم، والاستفادة من اللاعبين الذين حصلوا على الجنسية الإماراتية أخيراً، في المقابل فإن هناك بعض العناصر الجيدة لا تجد لها مكاناً ضمن التشكيلة الأساسية مع فرقها، ويتم ضمها للمنتخب»، وأكمل الحمادي: «أتمنى التوفيق للمدرب بينتو في اختياراته، وأن يصل إلى التشكيلة المثالية التي يتمكن من خلالها المنتخب من تحقيق آمال الشارع الرياضي».

. خالد توحيد وسلطان عادل لم يلعبا أي مباراة في الدوري حتى الآن.

. عدم ضم علي صالح، رغم وجوده أساسياً مع الوصل في 16 مباراة، ولعب 1328 دقيقة.

. «الأبيض» يستعد لخوض تجمع داخلي بمنطقة جبل علي في دبي اعتباراً من الأحد.