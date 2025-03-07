الإمارات إلى نصف نهائي البادل في دورة ند الشبا

بلغ فريق الإمارات الدور نصف النهائي من بطولة ند الشبا الرياضية الرمضانية، ضمن فئة فرق البادل، بعد فوزه على نظيره البحريني بنتيجة (2 – 1)، مساء أول من أمس.

وتأخر الفريق الإماراتي على مستوى النتيجة، بعد أن خسر الجولة الأولى بفوز الثنائي البحريني راشد العبيدلي، وعلي الضواني، على راشد وليد، وأرناو أياتس، بنتيجة 6 – 7 و7 – 6 و6 – 3.

وعادل الفريق الإماراتي الكفة، بعدما تمكن الثنائي ماجد الجناحي، وإغناسيو فيلارينو من التغلب على الثنائي البحريني حسن القطان وحمد النصف، بنتيجة 6 – 2 و6 – 4، وبعدها تمكن فريق الإمارات من حسم تأهله بفوز الثنائي فارس الجناحي، وإنريك جويناجا على الثنائي البحريني عمر قائد، وأحمد خالد، بنتيجة 6 – 3 و6 – 1.

وتأهل فريق الكويت إلى نصف النهائي بعد فوزه على نظيره السعودي بنتيجة (3 – 0)، كما حجز فريق هولندا مقعده في نصف النهائي بتغلبه على أستراليا بنتيجة (2 – 1)، فيما كان فريق إيران أول المتأهلين إلى تلك المرحلة من البطولة.

من ناحية أخرى حقق لاعبو ولاعبات الإمارات إنجازاً بارزاً في منافسات الجوجيتسو، التي انطلقت مساء الأربعاء الماضي بمشاركة واسعة من الرياضيين المحليين والدوليين، بعدما حصدوا 17 ميدالية موزعة على مختلف الفئات، بواقع ست ذهبيات، وأربع فضيات، وسبعة برونزيات.

وتمكن الإماراتي غانم ناصر العلي من إحراز الميدالية الذهبية، في وزن 55 كغم، بينما نال الإماراتي علي محمد علي النجّار الفضية، وحلّ الإماراتي خلفان محمد القبيسي في المركز الثالث.

كما تُوج الإماراتي أحمد سعيد الشامسي بالميدالية الذهبية، في وزن 52 كغم، فيما جاء العماني جمال العلوي ثانياً، والإماراتي زايد القبيسي ثالثاً.

ونال الإماراتي حمدان محمد النجّار ذهبية وزن 62 كغم، وتلاه الإماراتي حامد المسكري بالفضية، فيما احتل اليمني محمد علي المركز الثالث.

وأحرز الإماراتي حارب الحمادي ذهبية وزن 73 كغم، وجاء الإماراتي محمد ناصر السيابي ثانياً، بينما حلّ الكندي لاندون لورينوويتز في المركز الثالث.

وجاء الإماراتي علي الرئيسي ثالثاً في وزن 66 كغم، ونال الإماراتي جراح إبراهيم البلوشي البرونزية في وزن 80 كغم، فيما حصل الإماراتي خلفان علي الزيدي على برونزية وزن 85 كغم.

وأحرزت الإماراتية نجلاء هاشم المركز الأول، في وزن 52 كغم، وجاءت الإماراتية عفراء المطوع في المركز الثاني، فيما احتلت الإماراتية علياء الخوري المركز الثالث، كما تمكنت الإماراتية عائشة محمد الجنيبي من حسم لقب 75 كغم لمصلحتها، ونالت الميدالية الذهبية على حساب البرازيلية ياسمين دي أندرادي شلباور التي جاءت في المركز الثاني، بينما حلت المصرية ملك أحمد عبيد في المركز الثالث. وشارك في تتويج الفائزين نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، محمد سالم الظاهري، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر آل رحمة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، يوسف عبدالله البطران، ومدير إدارة القنوات الرياضية في «دبي للإعلام»، عبدالرحمن أمين، وعضو اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة الفنية في دوره ند الشبا الرياضية، عادل البناي.

ومن المقرر أن يشهد الغد انطلاق منافسات سباق الجري لمسافات خمسة و10 كيلومترات، كما تنطلق منافسات بطولة الريشة الطائرة التي تستمر على مدار يومين، فيما تنطلق بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة يوم الأحد وتستمر حتى 19 مارس.