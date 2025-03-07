سباعيات كرة القدم تدشن «تحدي حفيت»

تواصلت فعاليات النسخة الأولى من مسابقات «تحدي حفيت الرياضي»، التي تقام على ملعب نادي العين لأصحاب الهمم، وسط أجواء رياضية نابضة بالحماس والتفاعل الجماهيري، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وجرى تدشين المنافسات بمباريات سباعيات كرة القدم لأصحاب الهمم، حيث تمكن فريق نادي العين لأصحاب الهمم من تحقيق فوز مثير على نادي أبوظبي لأصحاب الهمم بنتيجة 3-2، بينما انتهت المواجهة الثانية بفوز مركز أبوظبي للرعاية والتأهيل على مركز العين للرعاية والتأهيل بنتيجة 2-1.

وشهدت المباريات حضوراً جماهيرياً مميزاً، حيث تفاعل المشجعون بحماس مع الفرق المتنافسة على لقب النسخة الأولى من التحدي.

وتمثل البطولة محطة رياضية مميزة تعزز الاندماج المجتمعي، وتوفر بيئة تنافسية ملهمة لأصحاب الهمم، حيث تهدف إلى تمكين الرياضيين من مختلف الفئات، وتشجيعهم على تحقيق الإنجازات الرياضية، وإبراز مهاراتهم في أجواء من التحدي والروح الرياضية.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الكمالي، أن تحدي حفيت الرياضي يمثل إضافة نوعية لفعاليات مدينة العين الرمضانية، مشيراً إلى أن المؤسسة تضم 500 مشارك في مختلف الألعاب، مثل: الرماية، والبوتشا، وكرة القدم، والبوتشي، وألعاب القوى، والدرجات اليدوية والهوائية، إلى جانب ألعاب تحت 16 سنة.

وأكمل: «هذه البطولة التي تحظى برعاية كريمة من سمو ممثل الحاكم في منطقة العين، تمثل فرحة كبيرة لأهل المدينة في (عام المجتمع)، حيث تضم جميع الفئات من نساء ورجال وأطفال وأصحاب الهمم في أجواء من الألفة والروح الرياضية».