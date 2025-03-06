السناني: الوصل قادر على عبور السد في الدوحة

أكّد حارس مرمى الوصل، خالد السناني، أن «الإمبراطور» قادر على انتزاع بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للأندية النخبة، عندما يواجه السد القطري، الإثنين المقبل، بلقاء الإياب في الدوحة.

وقال السناني لـ«الإمارات اليوم» إن مباريات الأدوار الإقصائية لها حسابات مختلفة، مضيفاً: «بالتأكيد لا نشعر بالرضا بعدما تعادلنا على ملعبنا، في لقاء الذهاب، بهدف لكل فريق، لكن حظوظ الوصل قائمة في التأهل لدور الثمانية».

وتابع: «لدينا مباراة أخرى في الدوحة، سنعمل خلالها على تقديم كل ما لدينا والظهور بشكل جيد، لتحقيق نتيجة تسهم في صعودنا إلى ربع النهائي».

وتحدث حارس مرمى «الإمبراطور» عن مجريات مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1 في زعبيل، قائلاً: «لعبنا بشكل جيد جداً، لكن هذه هي كرة القدم، عندما لا تستغل الفرص للتسجيل فمن الطبيعي أن يدخل مرماك أهداف».

وتابع: «تقدمنا بهدف في توقيت مبكر عن طريق علي صالح، وكان لدينا أكثر من فرصة لتعزيز النتيجة، ولكن لم يحالفنا التوفيق في إحراز الهدف الثاني الذي كان سيمنحنا أفضلية جيدة».

وأردف: «في المقابل من الطبيعي بعدما أهدرنا العديد من الفرص، أن يستغل السد القطري الموقف، ويحرز هدف التعادل، ورغم عدم رضانا عن النتيجة، لكن يجب أن نغلق ملف هذه المباراة ونبدأ الاستعداد لمباراة الإياب التي لن تكون سهلة، وفي الوقت نفسه يجب أن نتمسك بحظوظنا ونلعب من أجل الاستمرار في البطولة القارية».

وأشاد السناني بلاعبي الوصل، وقال: «رغم نتيجة التعادل، لكن أتوجه إلى جميع اللاعبين بالشكر، خصوصاً أنني أرى أن الفريق قدم مباراة قوية، وأعاد إلى الأذهان المستويات الرائعة التي قدمها الوصل في الموسم الماضي، وحقق بسببها ثنائية تاريخية هي الفوز بلقبي دوري المحترفين وكأس رئيس الدولة، لذلك أتمنى أن نواصل في الفترة المقبلة بهذا المستوى، وأن تتحسن نتائج الفريق في الدوري، وأن نظهر بأفضل صورة في نصف النهائي في مسابقتي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة».

أمّا بالنسبة إلى مشاركته ضمن التشكيلة الأساسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم تعاقد الوصل مع حارس المرمى المغربي أنس الزنيتي للمشاركات الخارجية، قال: «لا يوجد فارق بيني وبين الزنيتي، حيث إنه شارك في المباراتين الماضيتين أمام النصر والهلال، وهو حارس كبير، وسواء شاركت أو اختار الجهاز الفني أن يشارك الزنيتي، الأهم بالنسبة لنا هو أن يقدم الوصل مباريات جيدة، ويحقق الانتصارات».

يُذكر أن الوصل سيخوض لقاء الإياب أمام السد القطري، الإثنين المقبل، على استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يدخل «الإمبراطور» اللقاء ولا بديل أمامه غير تحقيق الفوز ليضمن التأهل لدور الثمانية، أمّا التعادل بأي نتيجة في الوقتين الأصلي والإضافي يسهم في أن تحسم ركلات الترجيح هوية الفريق الذي سيصعد إلى ربع النهائي.

ويتأهل الفائز للمرحلة النهائية من الأدوار الإقصائية التي ستُقام في مدينة جدة السعودية، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن إجراء قرعة تجمع الأندية الثمانية المتأهلة لربع النهائي، بينما ستكون القرعة موجهة بحيث يلتقي أربعة أندية من غرب آسيا، مع نظيرتها من شرق آسيا.

حارس الوصل:

. عندما لا تستغل الفرص للتسجيل فمن الطبيعي أن يدخل مرماك أهداف.

. الفائز بلقاء الإياب، الإثنين المقبل، سيتأهل للمرحلة النهائية من الأدوار الإقصائية في جدة.