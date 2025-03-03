كانتر يتصدر التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي" للغولف

اعتلى اللاعب الإنجليزي لوري كانتر صدارة التصنيف العالمي لـ "السباق إلى دبي" لجولة دي بي ورلد للجولف، الصادر اليوم الإثنين، بعدما رفع إجمالي نقاطه إلى 1507 نقاط هذا الموسم ، مستفيداً من حصوله على المركز الثاني في بطولة إنفيستك جنوب أفريقيا المفتوحة أمس الأحد.

وحصل كانتر بفضل فوزه في بطولة إنفيستك، على 334 نقطة، وهو الذي توج هذا الموسم بلقب بطولة بابكو إنرجيز البحرين التي اختتمت مطلع شهر فبراير الماضي ليحصد 585 نقطة، وقبلها حقق المركز الثالث في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير الماضي، ليحصل على 500 نقطة، من بين نتائج متقدمة أخرى.

وتجاوز كانتر في التصنيف مواطنه تيريل هاتون الذي يمتلك 1335 نقطة، وهو الفائز بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك هذا الموسم.

وعاش الجنوب أفريقي ديلان نايدو، فرحة كبيرة بفوزه بأول ألقابه الشخصية في جولة دي بي دورلد أمام جماهير بلاده، بعد التفوق في الجولة الفاصلة على كانتر بفارق ضربة واحدة، ليحصد 500 نقطة، ويتقدم 25 خطوة دفعة واحدة ، ويصبح في المركز السادس في تصنيف "السباق إلى دبي".

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة دوربان، إلى إلغاء الجولة الرابعة، والتوجه مباشرة لخوض التصفيات الحاسمة عند الجولة 18، بعد الاعتماد على ترتيب اللاعبين عقب أول 54 حفرة في الجولات الثلاث الأولى.

وتعتبر بطولة إنفيستك جنوب أفريقيا المفتوحة، واحدة من بطولات "السلسلة الدولية" ضمن جولة دي بي ورلد هذا الموسم، والتي تضم أيضاً بطولات في دبي ورأس الخيمة في الإمارات، وبطولتين في البحرين وقطر، علما بأن الموسم الحالي للجولف يطوف العالم تحت شعار "السباق إلى دبي"، ويشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ومن المقرر أن تعود النهائيات مرة أخرى إلى دولة الإمارات، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف "السباق إلى دبي" في نوفمبر من العام الجاري 2025، وهما بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر 2025، وبطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 من الشهر نفسه.