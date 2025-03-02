الظفرة يسير بثبات نحو الأضواء.. وهدف قاتل ينقذ الفجيرة

تصدر الهدف القاتل الذي سجله الفجيرة بمرمى الجزيرة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، والفوز الثمين للظفرة على الذيد 2-صفر، المشاهد الفنية للجولة 19 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، إذ بقي الفجيرة في مركز مؤهل إلى دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل، فيما واصل الظفرة السير بثبات نحو الأضواء.

وكانت نتائج الجولة قد أسفرت عن فوز الظفرة على الذيد بهدفين نظيفين، والإمارات على «مجد» 2-1، ومصفوت على «غلف إف سي» بهدف نظيف، وحتا على يونايتد 2-1، فيما تعادل الحمرية مع غلف يونايتد 3-3.

ورفع الظفرة رصيده في الصدارة بـ39 نقطة، يليه الفجيرة ثانياً (36 نقطة)، ودبا (34 نقطة)، والعربي (30 نقطة)، وحتا (28 نقطة)، ويونايتد والإمارات (27 نقطة).

مواجهات رمضانية

تخوض فرق الدرجة الأولى جولتين خلال شهر رمضان، قبل التوقف الذي سيتواصل حتى الخامس من أبريل المقبل، وفي أبرز المباريات يلتقي الظفرة مع دبا في الجولة المقبلة.

عودة مرتقبة

ويخوض فريق الإمارات (الصقور) مباراتين في غاية الأهمية أمام حتا في ملعبه، بينما يحل ضيفاً على الذيد في المباراة الثانية خلال رمضان، وسيسهم فوزه بالمباراتين في الاقتراب من المنافسة بشكل كبير، خصوصاً إذا خدمته نتائج الفرق التي تنافس في المراكز الأولى، ما قد يجعل الدوري يشهد عودة الصقور للمنافسة على الصعود.

حضور الجمهور

يتوقع أن تشهد مباريات الدرجة الأولى حضوراً جماهيرياً بارزاً، خصوصاً مع توقف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وتحديد لجنة المسابقات في اتحاد الكرة الساعة التاسعة والنصف توقيتاً لانطلاق المباريات بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

مباراتا العربي

يترقب فريق العربي خوض مباراتين سهلتين في أيام الشهر الفضيل، بمواجهة الفريقين صاحبي المركزين قبل الأخير والأخير «مجد» و«غلف إف سي» على التوالي، ويحتاج العربي لحصاد النقاط الست المتاحة كاملة للبقاء في المنافسة، وتحسين مركزه في الترتيب.

منافسة الهدافين

ويتوقع أن تشتد المنافسة على لقب هداف البطولة بين لاعب الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير المتصدر بـ15 هدفاً، ولاعب الظفرة الفرنسي موهامد لامين ياتارا (13 هدفاً)، ونجم دبا البرازيلي ديغو فارياس (12 هدفاً)، مع تواصل العد التنازلي للبطولة، خصوصاً هداف الفجيرة بنبشير الذي سيخوض فريقه مباراتين سهلتين نسبياً أمام الحمرية وغلف يونايتد.