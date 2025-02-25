4700 مشارك في تحدي «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية

شارك أكثر من 4700 درّاج ودرّاجة من مختلف الجنسيات والأعمار في سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية، وأقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتأهل منهم 350 دراجاً من 11 فئة عمرية مختلفة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية، التي تقام خلال أكتوبر المقبل، في ولاية فكتوريا بأستراليا.

وشهد السباق في نسخته الـ15، التي انطلقت من مدينة إكسبو دبي، مشاركة عدد كبير من منتسبي المؤسسات الوطنية الحكومية، تقدمهم مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله الفلاسي، وسامي القمزي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، محمد القبيسي، وعدد كبير من القيادات الرياضية.

وفاز الإيطالي فرانشيسكو لامون والكازاخستانية ماخابات أوموتزانوفا بالمركز الأول في الترتيب العام لجميع الفئات من الرجال والنساء، حيث أنهيا السباق بوقت قياسي بلغ 2:01:47 و2:01:49 على التوالي، متصدرَين الترتيب العام، وجاء في المركز الثاني كل من الروسي ماكسيم أوريخوف بزمن قدره 2:01:47، والهولندي جاسبر فيركويل بزمن 2:01:47، بينما احتلت المصرية ابتسام زايد والليتوانية أكفيلي جدراتيت المركزين الثاني والثالث بفارق جزء من الثانية، حيث أنهتا السباق بزمن 2:01:49 و2:01:49 على التوالي.

وفي منافسات الخمسة الكبار برعاية أستر، شهدت فئة القميص الأصفر فوز كل من شون كاري وهيل باخوفين فون إخت في الجولة النهائية الكبرى.

وفي فئة الكبار فاز سايمون كوكس وادريانا سانشيز بالقميص الأزرق في النهائي الكبير، حيث عبر كوكس خط النهاية في 2:01:51 وأكملت سانشيز السباق في 2:15:46.