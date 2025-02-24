4700 مشارك في تحدي «سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية

شارك أكثر من 4700 دراج ودراجة من مختلف الجنسيات والأعمار في سباق «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات الهوائية، الذي يندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وضمن فعاليات جران فوندو العالمية للدراجات الهوائية، وأقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتأهل منهم 350 دراج من 11 فئة عمرية مختلفة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية التي تقام خلال أكتوبر المقبل في ولاية فكتوريا بأستراليا.

وشهد السباق في نسخته الـ15 التي انطلقت من مدينة إكسبو دبي، مشاركة عدد كبير من منتسبي المؤسسات الوطنية الحكومية تقدمهم مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي عبدالله الفلاسي، وسامي القمزي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية محمد القبيسي، وعدد كبير من القيادات الرياضية.

وفاز الإيطالي فرانشيسكو لامون والكازاخستانية ماخابات أوموتزانوفا بالمركز الأول في الترتيب العام لجميع الفئات من الرجال والنساء، حيث أنهيا السباق بأوقات قياسية بلغت 2:01:47 و2:01:49 على التوالي، متصدرين الترتيب العام. وجاء في المركز الثاني كل من الروسي ماكسيم أوريخوف بزمن قدره 2:01:47، والهولندي جاسبر فيركويل بزمن 2:01:47، بينما احتلت المصرية ابتسام زايد والليتوانية أكفيلي جدراتيت المركزين الثاني والثالث بفوارق جزء من الثانية، حيث أنهيا السباق بزمن 2:01:49 و2:01:49 على التوالي.

وفي منافسات الخمسة الكبار برعاية أستر، شهدت فئة القميص الأصفر فوز كل من شون كاري وهيل باخوفين فون إخت في الجولة النهائية الكبرى.

وفي فئة الكبار، فاز سايمون كوكس وادريانا سانشيز بالقميص الأزرق في النهائي الكبير، حيث عبر كوكس خط النهاية في 2:01:51 وأكملت سانشيز السباق في 2:15:46.

من جهته، قال مدير تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية ستيوارت هاويسون: «كانت النسخة الخامسة عشرة من السباق مذهلة بكل المقاييس، فقد شارك أكثر من سبعة آلاف مشارك وسجلنا أرقاماً قياسية جديدة هذا العام. فخورون للغاية بمشاهدة هذا العدد الكبير من الدراجين يتأهلون لبطولة (يو سي آي) جران فوندو العالمية 2025 في أستراليا، ما يعكس النمو المتزايد لرياضة الدراجات في المنطقة. ونتوجه بالشكر إلى هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي على دعمهم المستمر على مدار 15 عاماً، فقد كانت رحلة رائعة، ونتطلع لاستقبال الجميع مجددًا في نسخة العام 2026».