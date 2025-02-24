الروسي ماغوميدوف يحافظ على لقب وزن الخفيف في «محاربي الإمارات»

حافظ الروسي، عمرو ماغوميدوف، على لقب وزن الخفيف في النسخة الدولية (58) من سلسلة بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه على منافسه البرازيلي اليكس دا سيلفا، أول من أمس، في صالة مركز أدنيك العين، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي أقيمت بتنظيم من شركة بالمز الرياضية.

وأحرز ماغوميدوف اللقب للمرة الثانية، في النزال الذي حسمه بالضربة القاضية في الجولة الأولى، محافظاً على سجله الخالي من الهزائم في تسع مشاركات في البطولات المختلفة.

وشارك في تتويج الفائزين البطل العالمي في الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، وبطل العالم في وزن الخفيف في بطولة يو إف سي، إسلام ماخاشييف، والخبير العالمي خافيير مينديز.

وفي بقية النزالات، فاز الفلسطيني راني سعادة على الياباني هيكارو يوشينو بالضربة الفنية القاضية في وزن البانتام، وفاز الروسي ماغوميد زينكوف على الأذربيجاني شقمر صاديقوف، بقرار الحكام، في وزن الخفيف.

وفي نزال السيدات تغلبت البرازيلية كلوديا لايت على الأسترالية اني تاتشر بالاستسلام في وزن البانتام.