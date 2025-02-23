السلوفيني بوجاتشار بطلاً لطواف الإمارات 2025

توج السلوفيني تادي بوجاتشار بطلًا لطواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، للمرة الثالثة في تاريخه، معززًا رقمه كأكثر دراج فوزًا بلقب الطواف.

واختتمت، اليوم الأحد، فعاليات النسخة السابعة من طواف الإمارات، الذي أقيم على مدار سبع مراحل، بإجمالي مسافة 1013.2 كلم، بمشاركة 140 دراجًا من 20 فريقًا عالميًا وقاريًا.

وأحرز دراج فريق الإمارات إكس آر جي اللقب بعد فوزه بمرحلة (برجيل القابضة) السابعة والأخيرة بجدارة على قمة جبل حفيت بمدينة العين، حيث جاء الفوز متوقعًا بأداء لا يضاهى من بطل العالم في الصعود الأخير خلال المرحلة الجبلية الكلاسيكية، وقطع مسافة السباق البالغة 176 كلم في زمن قدره 3 ساعات و44 دقيقة و4 ثوان، متغلبًا بسهولة على أقرب منافسيه الإيطالي جوليو تشيكوني (ليدل تريك)، والإسباني بيلو بيلباو (البحرين فيكتوريوس).

وأكد بوجاتشار بطل طواف فرنسا وجيرو إيطاليا أن عودته إلى طواف الإمارات جاءت مثمرة بعد غياب عامين، مضيفًا لقبه الثالث بعد عامي 2021 و2022، وليعيد اللقب إلى فريق الإمارات إكس آر جي، مسجلًا انتصاره رقم 91 في مسيرته الاحترافية، والأول له في موسم 2025.

وهيمن الدراج السلوفيني على السباق، واندفع مبكرًا قبل 7.8 كلم من النهاية خلاف المعتاد، وكافح تشيكوني وبيلباو ومعهم أوسكار أونيلي مندفعين بقوة في محاولة للحاق ببطل العالم، لكن لم يتمكنا من مجاراة سرعته الفائقة.

وحسم بوجاتشار لقب 2025 بعد أن أنهى مراحل الطواف السبع متصدرًا التصنيف العام بإجمالي زمن قدره 23:08:42 ساعة، وتفوق 1:14 دقيقة عن جوليو تشيكوني، و1:19 دقيقة عن بيلو بيلباو، ليحصد بوجاتشار القميص الأحمر برعاية الشركة العالمية القابضة.