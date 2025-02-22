حمدان بن محمد: دبي تواصل تقديم نموذج مُلهِم للمجتمع الواعي بقيمة الرياضة

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، جانباً من منافسات اليوم الثاني من النسخة السادسة من «ألعاب دبي»، التي تُقام بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد سموّه بالمستوى المتقدم الذي ظهرت عليه الفرق المتنافسة، وما قدمته من أداء رفيع يعكس مدى اللياقة البدنية والذهنية للمتنافسين، مؤكداً سموّه أن دبي تواصل تقديم نموذج مُلهِم للمجتمع الواعي بقيمة الرياضة، والحريص على جعلها أسلوب حياة يتبعه الجميع ضمن مختلف الفئات العمرية والقدرات البدنية.

منافسات قوية

وتضمّنت فعاليات ثاني أيام البطولة، المُقامة بشراكة رسمية مع «دي بي ورلد» وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات» وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى يوم غدٍ في «دبي فستيفال سيتي»، استكمال منافسات تحدي الحكومة للرجال، والتي أسفرت عن تأهّل أربعة فرق للمشاركة في الجولة النهائية المقرر إقامتها غداً.

وحلّ في المركز الأول ضمن هذا التحدي فريق شرطة أبوظبي بـ121 نقطة، تلاه فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري - عجمان برصيد 113.74 نقطة، بينما حصد المركز الثالث فريق وزارة الدفاع بــ113.63 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق جهاز أمن الدولة بدبي بحصوله على 112.19 نقطة.

كما شملت فعاليات اليوم الثاني من «ألعاب دبي 2025» منافسات الجولة الأولى لتحدي المُدُن، التي شهدت توسعاً كبيراً هذا العام من خلال مشاركة 50 فريقاً من مختلف أنحاء العالم مثلوا العديد من الدول، بما فيها إلى جانب دولة الإمارات: البحرين، الكويت، الدنمارك، أستراليا، النرويج، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، بولندا، التشيك، هولندا، فرنسا، البرتغال، وغيرها من الدول.

ومن المتوقع أن تزداد حدة التنافس في اليوم الثالث من البطولة مع استمرار المواجهات الحماسية ضمن فئة «تحدي المدن» وانطلاق «تحدي المجتمع»، وذلك استكمالاً للأداء القوي الذي شهدته البطولة خلال يوميها الأول والثاني.

أرقام

وتشهد هذه الدورة من «ألعاب دبي» نمواً قياسياً في عدد الفرق المشاركة، حيث تستقطب 244 فريقاً من مختلف الفئات، ما يعكس الزخم المتزايد للبطولة ويرسّخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للرياضة والتحدي. وتضم فئات المنافسات لهذا العام 84 فريقاً في تحدي الحكومة - رجال، و26 فريقاً في تحدي الحكومة - سيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و50 فريقاً ضمن فئة تحدي المُدُن، إضافة إلى 56 فريقاً شاركت في تحدي الصغار.

منصة مثالية

وتُعد «ألعاب دبي» بهويتها الجديدة، منصة مثالية لإلهام مختلف أفراد المجتمع وتحفيزهم نحو تبني نمط حياة يرسّخ من مبادئ النشاط والتجدد والطموح والمرونة، لتجسيد قيم دبي، المدينة النابضة بالحياة.

• اليوم الثاني من «ألعاب دبي» تضمّن منافسات قوية سعياً للوصول إلى منصة التتويج.

• انطلاق الجولة الأولى لـ«تحدي المُدُن»، بمشاركة واسعة شملت 50 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.