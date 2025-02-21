ميلان بطل المرحلة الرابعة من «طواف الإمارات»

فاز الإيطالي جوناثان ميلان، أمس، بالمرحلة الرابعة (طاقة) من النسخة السابعة لطواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ليحقق دراج فريق ليدل تريك فوزه الثاني في طواف الإمارات، بعد انتصاره في المرحلة الأولى التي أقيمت في الظفرة.

جاء فوز ميلان بالمرحلة السريعة، التي انتهت في إمارة أم القيوين، بعد تنافس ثلاثي محتدم مع الثنائي البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، وجاسبر فيليبسن دراج البيسين ديكوينينك، حيث قطع ميلان مسافة السباق البالغة 181 كلم في زمن قدره 4:03:01 ساعات، متفوقاً على ميرلير بطل أوروبا وفيليبسن في اللحظات الأخيرة.

وبدا أن ميلان عند الدخول إلى الكيلومتر الأخير لديه القوة الكافية للابتعاد عن ميرلير، ولكن في اللحظة الأخيرة قام بطل أوروبا ومعه فيليبسن بتسارع هائل ليقتربا من الدراج الإيطالي الشاب الذي حسم لقب المرحلة بفارق سنتيمترات، فيما حاول فيرناندو جافيريا المنافسة، لكنه جاء رابعاً في المرحلة.

أعطى شارة انطلاق المرحلة الرابعة من طواف الإمارات 2025، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، حيث انطلق السباق مروراً بإمارتي عجمان ورأس الخيمة، وصولاً إلى خط النهاية بإمارة أم القيوين.

وتسببت الرياح في انقسام كوكبة الدراجين لأكثر من مرة، بما في ذلك في آخر 20 كيلومتراً، ولم يندمج الحشد إلا قبل كيلومترات من النهاية.

وبعد نهاية المرحلة الرابعة، احتفظ السلوفيني تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات إكس آر جي بصدارة الترتيب العام للطواف، بفارق 18 ثانية عن البريطاني جوشوا تارلينج دراج فريق إينوس جريناديرز صاحب المركز الثاني، حيث استمتع بوجاتشار بيوم خالٍ من التوتر، وخاض المرحلة الرابعة في مستوى آمن بمساعدة جيدة من الفريق.

وحافظ بوجاتشار على القميص الأحمر (برعاية الشركة العالمية القابضة)، ليمضي بثبات نحو المنافسة على لقب الطواف الذي توج به عامي 2021 و2022، وبقيت المراكز الأولى في الترتيب العام دون تغيير.

ومنح الفوز بالمرحلة القميص الأخضر (برعاية مبادلة) لمتصدر ترتيب النقاط إلى جوناثان ميلان الذي رفع رصيده إلى 41 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن تادي بوجاتشار.

كما حافظ البريطاني جوشوا تارلينج على القميص الأبيض (برعاية نخيل) لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة.

وشهد القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة الصراع الأبرز خلال المرحلة الرابعة، حيث استطاع دوردي جوريتش دراج فريق سولوشن تيك فيني فانتيني أن يخطف القميص من زميله في الفريق كارلوس ساموديو.

توّج الفائزين، الشيخ ماجد بن سعود المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، ومدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، العميد سعيد بن عران، ومدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، طلال الهاشمي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، خليفة بن عمير، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي في «الدار»، عبيد اليماحي، والمدير التنفيذي في شركة «مبادلة»، إسماعيل علي عبدالله، والرئيس التنفيذي للدولية للصناعات الغذائية (غذاء القابضة)، أحمد خماس.

المرحلة الخامسة تنطلق من دبي

تنطلق في الساعة 12:40 من ظهر اليوم المرحلة الخامسة من طواف الإمارات 2025، برعاية مجلس دبي الرياضي، ويبدأ السباق من الجامعة الأميركية في دبي، مروراً بأبرز معالم دانة الدنيا، ووصولاً إلى خط النهاية عند جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتبلغ مسافة المرحلة 160 كلم.