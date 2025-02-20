مدرب الذيد: فقدنا النقاط السهلة بسبب أندية لا تلعب كرة حديثة

استحوذ نادي الذيد على لقب «الحصان الأسود» في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية المهمة التي حققها في الجولات الماضية، والتي تميزت بأنها مؤثرة في المنافسة على الصعود لدوري أدنوك للمحترفين، ويحتل فريق الذيد المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن فاز في أربع مباريات وتعادل في سبع مقابل أربع خسارات.

ويصف الشارع الرياضي فريق الذيد بأنه «الحصان الأسود» في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بسبب عدد من النتائج الكبيرة منها الفوز على فرق دبا، والعربي والإمارات (الصقور) وتعادله مع الفجيرة، وجميع هذه الفرق تتفوق بالإمكانات الفنية، فضلاً عن كونها الفرق التي تنافس على الصعود لدوري المحترفين، ما يجعل من فريقه صائداً للكبار.

بدوره، كشف مدرب الفريق الأول لنادي الذيد، الجزائري فؤاد بومضل (36 سنة)، ويعد أصغر مدرب عمراً في الدوري، أن «الحصان الأسود» لقب مميز، لكنه يطمح إلى أن يتطور اللقب في الموسم المقبل إلى لقب «فريق منافس».

وأكد أن هدفه الحالي إكمال الموسم في مركز جيد بين الخمسة الأوائل في نهاية المنافسات، وأن يتمكن من تحقيق الهدف المرادف لذلك وهو بناء فريق بهوية كروية قوية ومميزة للمواسم المقبلة، مؤكداً أنه لا يبحث عن النتائج فقط رغم أهميتها بل المردود الفني خلال المباراة، والذي يسعد جمهور فريقه ويعزز احترامه بين بقية الفرق.

وقال بومضل لـ«الإمارات اليوم»: «لقب الحصان الأسود في الموسم الحالي لقب جميل ولكن في المواسم المقبلة نطمح للقب فريق منافس، وهو استحقاق طبيعي بفضل مكانة النادي التاريخية بكونه نادياً عريقاً، ويحظى بدعم ورعاية مجلس إدارة النادي برئاسة سالم بن هويدن الكتبي، والفريق بفضل ذلك يتمتع بمواصفات مجتمعية بارزة إذ إننا فريق تجمع أفراده المحبة ولا توجد مشكلة إلا ويتم حلها في أقل من 24 ساعة، ولا يوجد تحدٍّ إلا وجدنا له الحلول»، موضحاً أن «الفريق لم يتمكن من تعزيز صفوفه في الانتقالات الشتوية الماضية، وهذا عائق فني وتحدٍّ كبير، لكننا سنمضي بعيداً، ونتحدى التعادلات التي تبلغ سبعة تعادلات، والتي أفقدتنا 14 نقطة مهمة، كانت ستضعنا في الصدارة، بينما يبقى التحدي الأكبر هو مشكلة تراجع أداء الفريق أمام الفرق التي تنافس على البقاء، ويفقد بسببها النقاط السهلة، والسبب ليس من فريقنا بل لأنه توجد فرق تلعب بأداء كروي لا يتناسب مع الكرة الحديثة، ما يربك أداء المدرب تكتيكياً»، مؤكداً أنه يركز على إيجاد حلول سريعة لذلك.

وختم: «تعادلنا مع الفجيرة مباراتين في الوقت الضائع، بعد أن كنا متقدمين بالنتيجة وتلقينا أهدافاً أخرى في الدقائق الأخيرة لمباريات أخرى وهو تحدٍّ رديف نعمل على الحد منه، بينما يعد التحدي الأكبر إضاعة الفرص السهلة أمام المرمى».