شفيونتيك: دبي تسهم في زيادة شعبية «التنس النسائي» عالمياً

أكّدت المُصنفة الثانية عالمياً الفائزة بخمسة ألقاب كبرى، البولندية إيغا شفيونتيك، أنها تحظى بتجربة فريدة في «تنس دبي» للاعبات المحترفات، وأن بطولات دبي تسهم في زيادة شعبية التنس النسائي حول العالم.

وأكّدت اللاعبة البولندية سعيها، خلال ظهورها الخامس على التوالي في «تنس دبي»، إلى الظفر بلقب النسخة الـ25 المُقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في منطقة القرهود، بمشاركة 35 من كبار المُصنفات الأوليات عالمياً، والمصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، بإجمالي جوائز تبلغ 3.7 ملايين دولار.

وقالت إيغا في تصريحات صحافية: «أشعر بأنني في موطني، وبراحة متزايدة مع كل نسخة أخوض فيها هذه البطولة، وأستمتع باللعب هنا أمام الجماهير، حيث يأتي العديد من الأشخاص من بلدان مختلفة خصوصاً لمشاهدة مبارياتها، وتسهم دبي بصورة عامة في زيادة شعبية التنس للسيدات حول العالم».

وأوضحت: «اللعب بهذه البطولة، وتنوع الجمهور فيها، ووجود نخبة من لاعبات العالم، والمنافسة وتقديم الأداء الأفضل، تجعلني سعيدة بالعودة والحضور والمشاركة هنا للعام الخامس على التوالي، وأنا متحمسة لخوض منافسات نسخة استثنائية تحتفل بعامها الـ25، وأتطلع إلى لقبها».

وأضافت: «البطولة مصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وتركيزي لعام 2025 يكمن في السعي إلى الفوز في كل بطولة أنافس فيها».

وتابعت: «لديَّ تجربة مميّزة مع هذه البطولة، وزرت على الأرجح أجمل وأشهر الأماكن في دبي، وبالتأكيد لو أتيح لي المزيد من الوقت سأذهب إلى الشاطئ، وأقوم بزيارة بعض المعالم الأخرى».

وعن أهمية لقب دبي كنقطة انطلاق لتحسين موقعها على سلم التصنيف الدولي، قالت إيغا: «تركيزي ينحصر في التكيّف واللعب، فهناك الكثير من الأشياء التي يجب التفكير فيها خصوصاً بعد بطولة الدوحة الأسبوع الماضي، حيث خسرت في نصف النهائي بعد ثلاثة ألقاب متتالية لي فيها، وبصورة عامة لا أشغل تفكيري بالنقاط والتصنيف، والمعيار الحقيقي بالنسبة لي يكمن في كيفية تحقيق النجاح».

واختتمت: «في التنس ليس من الممكن التخطيط مسبقاً إلى أين ستصلين للذروة على مدار موسم نتنافس خلاله لمدة 11 شهراً، وأحياناً الأمر يعتمد على تفاصيل صغيرة، مثل القرعة ومن ستواجهين، وهل ستكون البطولة التي أخوضها قوية، لذلك لا توجد أهداف محددة ومسبقة، والتركيز على كل بطولة ومباراة هو الأهم».