«الدوري العالمي لكاراتيه الشباب» ينطلق في الفجيرة 20 الجاري

أكّد رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أنطونيو سبينوس، حرص المُنظمين على الخروج ببطولة ناجحة خلال إقامة «بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه»، التي تستضيفها الفجيرة من 20 إلى 23 الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمع رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة «الدوري العالمي للشباب للكاراتيه - الفجيرة 2025»، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، برئيس الاتحاد الدولي، أنطونيو سبينوس، بحضور نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، راشد عبدالمجيد آل علي.

وتناول الاجتماع الترتيبات والإجراءات التنظيمية اللازمة لإنجاح البطولة، بجانب النقاط المتعلقة بتأمين وسلامة اللاعبين المشاركين، وقال سبينوس في تصريحات صحافية: «نقدّر في الاتحاد الدولي الاحترافية العالية للمنظمين، وحرصهم على توفير أفضل الظروف للرياضيين، ونقدّر التعاون المثمر مع الاتحاد الإماراتي، ونتطلع إلى بطولة ناجحة جديدة تسهم في تطوير الكاراتيه على المستوى العالمي».

بدوره، أعرب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، عن سعادته بتنظيم البطولات العالمية للكاراتيه في الإمارات، مؤكداً التقدير الكبير الذي يحظى به الاتحاد الدولي للكاراتيه لدقة تنظيم الإمارات لهذه الفعالية.

وقال الرزوقي: «تجربة الإمارات رائدة في تنظيم بطولات الكاراتيه الكبرى، ونالت، منذ تنظيم بطولة العالم في دبي 2020، ثقة الاتحاد الدولي واعترافه بقدرة أبناء الإمارات على إدارة مثل هذه البطولات العالمية بكفاءة عالية».