الإيطالي ميلان يتوج بلقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات

أحرز الإيطالي جوناثان ميلان الإثنين لقب المرحلة الأولى من طواف الإمارات للدراجات الهوائية بعد مرحلة صحراوية سريعة وشاقة.

وقطع دراج فريق ليدل- تريك مسافة المرحلة البالغة 138 كلم في زمن 3 ساعات و31 دقيقة و34 ثانية، متفوقاً على البلجيكي جاسبر فيليبسن الذي تمت معاقبته لاحقا بإرجاعه في الترتيب إلى المركز 52 بعد اعاقته النيوزيلندي فين فيشر بلاك الذي حل ثالثاً.

واكتفى حامل لقب طواف فرنسا السلوفيني تيدي بوغاتشار، بطل 2021 و2022، بالمركز العاشر بفارق عشر ثوان عن الفائز.

ومرت المرحلة في منطقة الظفرة في أبوظبي بطرق مستقيمة، وشكلت الكثبان الرملية معظم معالمها مع بعض الصعود إلى تل مرعب.

وقال ميلان بعد فوزه "أنا مجهد للغاية، آخر 700 متر من السباق كانت صعبة أكثر مما كنا نعتقد، ويجب أن أشكر زملائي في الفريق على دعمي وإنهاء آخر 200 متر بأفضل طريقة".

وتابع ابن الرابعة والعشرين عاماً: "بعد الحصول على بعض الراحة سأحاول غداً (الثلاثاء) أن احتفظ بقميص الصدارة".

وتقام المرحلة الثانية الثلاثاء في جزيرة الحديريات في أبوظبي أيضاً، وهي ضد الساعة لمسافة 12.2 كلم.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الأولى:

1- الإيطالي جوناثان ميلان ( ليدل- تريك) 3:31:34 ساعات

2- النيوزيلندي فين فيشير بلاك (ريد بول بورا- هانزغروهه) بفارق 4 ثوان

3- الدنماركي لوند تابياس أندرسن (بيكينيك بوست- إن ال) بفارق 6 ثوان

4- البلجيكي لينارت فان إيتفيلت (لوتو ديستني) بفارق 10 ثوان

5- البريطاني أوسكار أونلي (بيكنيك بوست- إن ال) بفارق 10 ثوان

