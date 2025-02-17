ليما: حلمي كسر رقم فهد خميس «التاريخي» مع الوصل

كشف لاعب الوصل، فابيو ليما عن حلمه بكسر رقم النجم الدولي السابق فهد خميس، الهداف التاريخي للنادي في بطولات الدوري برصيد 175 هدفاً، فيما أحرز ليما حتى الآن 171 هدفاً، وبات مرجحاً أن يصبح أفضل هدّاف وصلاوي إذا سجل خمسة أهداف، خصوصاً أن الفريق تنتظره 10 مباريات على نهاية دوري أدنوك للمحترفين الموسم الحالي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «فهد خميس هو بطل أسطوري، قدم كل حياته لنادي الوصل، وحلمي هو الوصول إلى رقم أهدافه وتخطيه، وكتابة التاريخ، لكن بالتأكيد سيبقى اسم هذا اللاعب الرائع خالداً في صفحات الكرة الإماراتية».

وعن هدف الوصل في الموسم الحالي، بعد الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الذي أحرزه الموسم الماضي، قال: «مهمة الفريق صعبة في الدوري، لكنه يخوض كل مباراة على حدة من أجل الوصول إلى مركز متقدم مع نهاية البطولة، كما نرمي بكل ثقلنا في بطولتي كأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، للفوز بلقبيهما».

ويحتل الوصل المركز السابع في الدوري برصيد 24 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الشارقة صاحب المركز الثاني، و17 نقطة عن شباب الأهلي «المتصدر».

وعن تجديد عقده مع الوصل، قال ليما: «لم أصل إلى اتفاق حتى الآن، في وقت تلقيت عروضاً من أندية أخرى، ولكن بالتأكيد الأولوية ستكون للوصل»، مشيراً إلى أنه يركز حالياً مع الفريق في البطولات المختلفة، وسيبحث في موضوع العقد في نهاية الموسم.