طواف الإمارات ينطلق من الظفرة غداً بمشاركة أبرز نجوم العالم

تنطلق غداً الإثنين منافسات النسخة السابعة من طواف الإمارات 2025، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 140 من نخبة الدراجين في العالم، ويستمر حتى 23 فبراير.

يقام الطواف عبر 7 مراحل لمسافة إجمالية تبلغ 1013 كم، تبدأ في منطقة الظفرة وتنتهي في مدينة العين، ويتألف مسار السباق من 4 مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق زمن فردي ضد الساعة في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كم.

وينطلق الطواف بمرحلة (محطة شمس للطاقة الشمسية) في منطقة الظفرة لمسافة 138 كم تبدأ عند الساعة 13:20 من محطة الطاقة الشمسية (شمس) وتنتهي في ليوا، وهي مرحلة سرعة صحراوية تمر أغلبها على طرق واسعة ومستقيمة، حيث يدخل السباق منطقة من الكثبان الرملية البارزة التي تشكل معظم المرحلة، وسلسلة من الصعود والنزول إلى تل مرعب عبر دورتين في مسار الدراجات لمسافة 18.1 كم لكل دورة، ثم العودة إلى ليوا عند خط النهاية.



وأكد فابريزو داميكو، المدير التنفيذي للعمليات في "آر سي اس" للرياضة والفعاليات، المنظمة لطواف الإمارات بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي أن أكثر من 200 قناة عالمية ستبث الحدث مباشرة بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 30 وسيلة إعلامية من جميع أنحاء العالم لتغطية الفعالية في الإمارات، إلى جانب وسائل الإعلام المحلية.

وقال داميكو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام"، قبل انطلاقة فعاليات الحدث غدا إن النسخة السابعة من طواف الإمارات ستشهد العديد من الأرقام القياسية في ظل مشاركة نخبة من الدراجين الذين يمثلون أكبر وأهم الفرق في العالم، من بينهم المتخصصون في سباقات ضد الساعة والسباقات الجبلية مما يزيد من قوة المنافسة على صدارة الترتيب العام، ويجعل ختام السباق غير متوقع".

وأشار إلى أن فريق الإمارات إكس آر جي سيشهد مشاركة مختلفة هذا الموسم بعد عودة دراجه السلوفيني تادي بوجاتشار للمشاركة من جديد في الطواف بعد غياب منذ آخر تتويج متتالي باللقب في نسختي 2021، و2022، الأمر الذي يشكل من عودته إضافة قوية للطواف والمنافسة على صدارة الترتيب العام".

