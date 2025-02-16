دبا يهزم «غلف يونايتد» والذيد يوقف انتصارات الفجيرة في «الهواة»

حقق فريق دبا فوزا كبيراً على ضيفه «غلف يونايتد» بنتيجة (3-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في ملعب دبا ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى، وسجل الأهداف كل من البرازيلي سايمون دي باروس (32) ومواطنه ادموندو ابوليناريو (44) وأحمد نبيل (90+4)، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد دبا 31 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد «غلف يونايتد» عند 13 نقطة في المركز12.



وفي مباراة ثانية تمكن فريق الذيد من إيقاف انتصارات الفجيرة وفرض عليه التعادل بنتيجة (1-1) في المباراة التي اقيمت في ملعب الذيد، حيث سجل لأصحاب الأرض الجزائري بو علام سرير في الدقيقة (45)، بينما سجل لفريق الفجيرة الصربي اندريا رادوفنوفيك في الدقيقة (90+5) وبات رصيد الفجيرة 33 نقطة في المركز الأول، وهو نفس رصيد الظفرة وصيف الترتيب بفارق الأهداف.



ونجح فريق الإمارات في الفوز على مضيفه العربي بهدف نظيف سجله البرازيلي جارديل اوليفيرا (36)، وأصبح رصيد فريق الإمارات 21 نقطة في المركز السابع، بينما لدى العربي 30 نقطة في المركز الرابع.