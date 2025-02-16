طواف الإمارات 2025.. مراحل السباق وموعد الانطلاقة والقنوات الناقلة

تنطلق غداً الإثنين منافسات النسخة السابعة من طواف الإمارات 2025، السباق العالمي والوحيد في الشرق الأوسط، ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 140 من نخبة الدراجين في العالم، ويستمر حتى 23 فبراير.

يقام الطواف عبر سبع مراحل لمسافة إجمالية تبلغ 1013 كم، تبدأ في منطقة الظفرة وتنتهي في مدينة العين، ويتألف مسار السباق من أربع مراحل سريعة، ومرحلتين جبليتين، ومرحلة سباق زمن فردي ضد الساعة في جزيرة الحديريات تمتد لمسافة 12.1 كلم.

وينطلق الطواف بمرحلة (محطة شمس للطاقة الشمسية) في منطقة الظفرة لمسافة 138 كم تبدأ عند الساعة 13:20 من محطة الطاقة الشمسية (شمس) وتنتهي في ليوا، وتعد مرحلة سرعة صحراوية تمر أغلبها على طرق واسعة ومستقيمة، حيث يدخل السباق منطقة من الكثبان الرملية البارزة التي تشكل معظم المرحلة، وسلسلة من الصعود والنزول إلى تل مرعب عبر دورتين في مسار الدراجات لمسافة 18.1 كم لكل دورة، ثم العودة إلى ليوا عند خط النهاية.

وتحدث نخبة من الدراجين المشاركين في طواف الإمارات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مجلس أبوظبي الرياضي - الجهة المنظمة للطواف - الأحد بمتجر كولناجو بجزيرة الحديريات في أبوظبي، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف حمد العواني، ومساعد الأمين العام للمجلس بالإنابة الدكتور أحمد القبيسي، وعدد من ممثلي الشركات الراعية وداعمي الحدث، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وقال دراج فريق (الإمارات إكس آر جي) تادي بوجاتشار :" أشعر بالحماس لبدء الموسم من طواف الإمارات الذي أخوضه في موطن الفريق ما يشكل حافزاً إضافياً مهماً للغاية لجميع أفراد الفريق".

وأضاف البطل السلوفيني تعليقاً على خوض طواف الإمارات 2025 مرتدياً قميص قوس قزح لبطل العالم لأول مرة:" ارتداء قميص بطل العالم كان حلماً تحقق أخيراً، والقدوم إلى الإمارات وارتداء هذا القميص في السباق شعور لا يوصف".

وواصل قائلاً: "خضت فترة طويلة من التحضيرات، ربما لم تختلف هذا العام عن سابقيه، لكني أملك الثقة اللازمة ويحفزني فريق عمل رائع ومتكامل، سنحاول كتابة اسم فريق الإمارات مجدداً في هذا الطواف العالمي والتواجد على منصة التتويج".

ويعد بوجاتشار أبرز المرشحين للقب النسخة السابعة لطواف الإمارات، والفائز بنسختي 2021 و2022، وبطل العالم الحالي بعد موسم رائع قدمه في عام 2024 توجه بالفوز بطواف فرنسا الدولي وجيرو إيطاليا.

ويتطلع البلجيكي لينارت فان إيتفيلت دراج فريق لوتو إلى الدفاع عن لقب طواف الإمارات الذي أحرزه العام الماضي، لاسيما بعد أن سجل الفوز في مرحلتين بطواف إسبانيا عام 2024.

وقال فان إيتفيلت: "شعور مميز أن أشارك في السباق مدافعاً عن لقبي، لدي ذكريات جيدة من العام الماضي هنا في طواف الإمارات آمل تكرارها".

وأضاف: "السباق سيكون صعباً جداً هذا العام خاصة في وجود تادي بوجاتشار، وبلا شك أن أجلس في المؤتمر بجوار تادي ونخبة نجوم الدراجات في العالم يضيف لي الكثير، سأحاول أن أظهر بصورة قوية وأن أحقق شيئاً مميزاً في السباق".

من جانبه، أكد البلجيكي تيم ميرلير دراج فريق سودال كويك ستيب، أنه يسعى إلى مواصلة البداية الرائعة لموسم 2025 وفوزه بسباق العلا في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي.

وقال أكثر دراج فوزاً بمراحل طواف الإمارات منذ انطلاقته عام 2019 بخمس مراحل:" أريد تكرار الفوز والصعود على منصة التتويج في طواف الإمارات مرة جديدة، هذا الطواف واحد من أفضل السباقات في العالم، والفوز هنا يعني الكثير، لذلك أتطلع للفوز بمراحل أخرى في هذا العام".

أما دراج فريق (بحرين فيكتوريوس) الإسباني بيلو بيلباو ، وواحد من أبرز المتنافسين في المراحل الجبلية على وجه الخصوص، فقال: "مرحلة العين على قمة جبل حفيت هي مرحلة جبلية كلاسيكية تعد سباقاً خاصاً واختبار حقيقي للدراجين، لكي تحقق الفوز بها يجب أن تقدم أقصى طاقة لديك، وأنا أشعر بارتياح للتحضيرات التي قمت بها رغم أن الطواف يضم مراحل صعبة، لكني أريد أن أقوم بتحديات كبيرة تساعدني على الفوز".

أما البلجيكي جاسبر فيليبسن الذي يطمح للفوز مجدداً في طواف الإمارات بعد فوزه بمرحلتين في النسخ السابقة، كما يعد طواف الإمارات هو أول سباق له في الموسم، فقال: "أن يكون طواف الإمارات أول سباق أخوضه في الموسم هو أمر جيد على الرغم من قوة المنافسة ولوجود أفضل الدراجين". وأضاف الفائز بالقميص الأخضر لطواف فرنسا 2023:" آمل أن أكون في حالة فنية وبدنية ممتازة طوال مراحل الطواف، أعتقد أن الطقس جيد في هذه الفترة ويصب في صالح المنافسة، لذلك أضع الفوز بإحدى مراحل السرعة هدفاً لي في هذا العام".

أما جوناثان ميلان، دراج فريق ليدل تريك، فأشار إلى أهمية السباق والمستوى العالي للمنافسين، في الوقت الذي سيسعى ميلان لتحقيق الفوز بدعم من فريقه القوي.



مراحل الطواف

17.02.2025 - المرحلة 1: محطة شمس للطاقة الشمسية – مدينة زايد – قصر ليوا، 138 كم.

18.03.2025- المرحلة 2: جزيرة الحديريات (سباق ضد الساعة الفردي) 12.2كلم.

19.02.2025 - المرحلة 3: رأس الخيمة – جبل جيس، 181 كم.

20.02.2025 - المرحلة 4: شاطئ قدفع – الفجيرة – أم القيوين، 181 كم.

21.02.2025 - المرحلة 5: الجامعة الأمريكية في دبي – جامعة حمدان بن محمد الذكية، 160 كم.

22.02.2025 - المرحلة 6: نادي أبوظبي للدراجات – كاسر الأمواج في أبوظبي، 165 كم.

23.02.2025 - المرحلة 7: استاد هزاع بن زايد – جبل حفيت، العين، 176 كم.

القُمصان الرسمية

الأحمر: لمتصدر الترتيب العام (التوقيت الزمني) برعاية الشركة العالمية القابضة

الأخضر: لمتصدر الترتيب بالنقاط برعاية مبادلة

الأبيض: لأفضل درّاج شاب، برعاية نخيل

الأسود: لمتصدر تصنيف السرعة المتوسطة برعاية الدار

تغطية البث التلفزيوني

ستقوم قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية بإنتاج تغطية مباشرة كاملة لكل مرحلة، مع توفير بث مباشر للجمهور المحلي في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكامل، وسيتم بث السباق مباشرة على يورو سبورت وديسكوفري بلس في جنوب آسيا وأوروبا. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر ستايل لايف تغطية مباشرة في نيوزيلندا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا. أما في أمريكا اللاتينية، فسيتم بث الحدث على دايركتف، بينما سيتمكن المشجعون في الصين واليابان من متابعة السباق عبر زهيبو وجيه سبوتر، على التوالي.