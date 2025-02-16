21 ميدالية آسيوية لمنتخب شباب الجوجيتسو

رفع المنتخب الوطني للجوجيتسو رصيده في بطولة آسيا للشباب إلى 21 ميدالية ملوّنة، بعدما حصد لاعبو فئة تحت 18 عاماً، 11 ميدالية شملت (ذهبيتين، وثلاث فضيات، وست برونزيات) في اليوم الأخير من المنافسات.

وتقلد الذهب البطلان عبيد الكتبي (وزن 52 كغم)، وسالم القبيسي (56 كغم)، فيما أحرز الميداليات الفضية فاطمة الكثيري (44 كغم)، وغلا الحمادي (48 كغم)، وأحمد الشامسي (48 كغم)، أما الميداليات البرونزية، فكانت من نصيب هيرة الظاهري (40 كغم)، وحنين الخوري (57 كغم)، وزينب المنصوري (70 كغم)، وعائشة الجنيبي (63 كغم)، وحارب الحمادي (62 كغم)، وزايد الحوسني (85 كغم).