12 لاعباً يمثلون الإمارات في «آسيوية القوس والسهم»

أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة 12 لاعباً ولاعبة في المرحلة الأولى من بطولة آسيا في تايلاند، التي تُقام من 16 إلى 23 فبراير الجاري. وتغادر البعثة إلى تايلاند، غداً، عقب المشاركة في المرحلة الرابعة في دوري الإمارات للقوس والسهم، إثر تعديل الموعد من قبل اللجنة الفنية في الاتحاد، لرفع درجة جاهزيتهم البدنية والفنية. وتضم القائمة التي وقع عليها الاختيار أربعة لاعبين ولاعبات في فئة القوس المركب هم عبدالله المنصوري، ومحمد صالح، وناصر سعيد، وجمانة أحمد، بينما تتألف قائمة القوس المحدب من ثمانية لاعبين ولاعبات، هم: منصور الكتبي، وعبدالله الكتبي، وخليفة الكعبي، وحسن إبراهيم، وعلياء صالح، وحصة العوضي، وهدى صالح، ومها الحوسني.